Nadia Rossi alla Regione: "Riaprire h24 Primo intervento in ospedale Santarcangelo di Romagna"

| 11:46 - 09 Novembre 2021

Ingresso Ospedale Franchini.

"La Regione si adoperi perché venga riaperto 24 ore al giorno il punto di Primo intervento dell'ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna, nel riminese". Lo chiede Nadia Rossi (Pd) alla Giunta in un question time discusso in Aula tramite il quale la consigliera sollecita a trovare soluzioni a problemi da tempo segnalati dai cittadini.

"Avere risposte è importante perché arrivano richieste quotidiane dal territorio. Da più di un anno il pronto soccorso del Franchini è aperto solo parzialmente, 12 ore, dalle 8 alle 20. Sappiamo che questa riorganizzazione si è resa necessaria nel periodo della pandemia: il personale delle strutture più piccole è stato dislocato a supporto dell'ospedale Infermi di Rimini, capace di sopportare un numero maggiore di ricoveri nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria. Era stato assicurato un ripristino a settembre 2020 ma così non è stato".

La consigliera Rossi chiede quindi riscontro all'assessore alla Sanità Raffaele Donini e ai direttori sanitari del territorio. "I pronto soccorso restano in generale i settori più in affanno- ha sottolineato Rossi- a fronte di una carenza di personale. Negli ospedali della provincia di Rimini ne servirebbero almeno 60 a fronte di una quarantina attualmente in servizio. Trovo positiva la recente proposta del ministro Speranza di inserire indennità nella legge di bilancio per i medici in prima linea, ma da sola non basta. Bisognerebbe valutare, ad esempio, la possibilità di coinvolgere i neolaureati non ancora specializzati o valutare l'eliminazione dei test di ingresso dalle facoltà di medicina".

"Attualmente- ha risposto l'assessore alla Sanità Raffaele Donini- il mantenimento del pronto soccorso del Franchini per 12 ore al giorno è assicurato grazie al personale dell'ospedale di Rimini. La formula h24 a Santarcangelo si potrà ripristinare con ulteriori quattro medici. L'assunzione di nuovo personale è una delle nostre azioni prioritarie e non più rinviabile. In tema di carenza di medici, la Regione Emilia-Romagna sostiene da tempo la formazione per la medicina di urgenza e anche la proposta del ministro Speranza di aggiungere un'indennità è un segnale importante. Dobbiamo evitare l'esodo del personale dai pronto soccorso".

Nadia Rossi ha ribadito infine la necessità di risposte rapide, in primis per la cittadinanza: "Confido nell'impegno della nostra Regione anche nel farsi portavoce di queste criticità perché il tema della sanità pubblica è di interesse nazionale".