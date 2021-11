Coriano, in consiglio comunale arriva la variazione di Bilancio

Attualità

Coriano

| 11:39 - 09 Novembre 2021

Il Vicesindaco e assessore al bilancio Gianluca Ugolini.

Approda in Consiglio comunale la variazione di Bilancio relativamente agli esercizi 2021-2022. Si tratta di una variazione di complessivi 219.454,29 euro sul 2021 e di 20.250 euro sul 2022, funzionale ad aggiornare gli stanziamenti di entrata e di spesa all'andamento della gestione.

Vengono previsti 15.000 euro di contributi regionali per la manutenzione straordinaria di alloggi ERP da parte di ACER ed un altro contributo regionale di 20.250 euro per la microzonizzazione sismica da realizzarsi nel periodo 2021-2022. Viene altresì integrata la spesa (sia corrente che di investimento) per l'informatica, alla luce dell'alto livello di digitalizzazione ed informatizzazione che il Comune sta raggiungendo.

In parte corrente si registrano degli aumenti di entrata per dividendi da società partecipate, contributi statali per COVID, regionali e provinciali, a fronte di riduzioni di entrate, specie da addizionale comunale all'IRPEF. In parte spesa si registrano aumenti in particolare per il sociale, a fronte di economie sul segretario comunale e su prestazioni di servizi.

"Ci avviciniamo – dice il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini – alla conclusione dell'esercizio finanziario dell'anno corrente che prevede l'ultima variazione entro la fine di questo mese di novembre per poi procedere con l'approvazione del nuovo Bilancio di previsione. Sono soddisfatto – conclude – del lavoro svolto in collaborazione con il settore finanziario e ringrazio per la competenza e la professionalità dimostrate tutti coloro che si sono adoperati in tal senso".