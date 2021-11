Boccette Master, il riminese Enrico Rosa cede in finale a Fabio Corradini

Sport

Rimini

| 11:12 - 09 Novembre 2021

Da sinistra Enrico Rosa e Fabio Corradini.

Il bolognese Fabio Corradini si veste da Master e fa la marcia trionfale

Al Circolo XIV Febbraio di Ancona il bolognese Fabio Corradini s’impone nella gara nazionale si selezione master boccette al termine di una cavalcata trionfale composta di otto partite giocate a un costante e altissimo livello di gioco. In finale Corradini ha superato per 103 a 49 il riminese Enrico Rosa e in semifinale il ravennate Lorenzo Turroni per 100 a 65. In semifinale sconfitto per 89 a 100 anche il blasonatissimo forlivese Iuri Minoccheri dopo un’accesa sfida con Rosa. Al quinto posto si sono piazzati Massimo Sala di Reggio Emilia, Andrea De' Antonis di Riccione, Andrea Palazzesi di Macerata e Gianni Lugli di Carpi. Delude il campione italiano master Daniele Ricci di Rimini eliminato al primo turno da Sala. In tutto hanno partecipato 191 atleti (176 aspiranti e 15 master)