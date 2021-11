Rimini, si rinnova il consiglio provinciale: al voto sabato 18 dicembre

Attualità

Rimini

| 10:58 - 09 Novembre 2021

Riziero Santi.

Il presidente della Provincia Riziero Santi ha firmato il decreto di indizione, per il giorno sabato 18 dicembre 2021, dei comizi elettorali per l'elezione dei 12 componenti del Consiglio Provinciale di Rimini.

Per il rinnovo del Consiglio (il presidente resta invece in carica per un altro anno, come prevede la lege 56/2014) sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini in carica alla data del 18 dicembre 2021.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata, sabato 18 dicembre, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rimini in via D. Campana 64 (sala Marvelli) dalle ore 8.00 alle ore 22.00