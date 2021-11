Giovanni Benaglia commercialista e scrittore riminese vince il Premio della giuria al Milano International

Attualità

Rimini

| 10:21 - 09 Novembre 2021

Giovanni Benaglia.

Giovanni Benaglia, noto commercialista riminese, ha vinto il Premio della Giuria alla V edizione del ‘Milano International’ con il libro “Colpevole fino a prova contraria. Discorso attorno al nostro sistema fiscale e al suo trattarci come incalliti evasori”. L’opera, la prima dell’autore, è stata pubblicata a giugno di quest’anno da Bookstones Edizioni di Rimini e si pone l’obiettivo di raccontare le storture che hanno generato il concetto di ‘colpevole fino a prova contraria’: accertamenti fiscali basati su mere presunzioni, controlli dell’Agenzia delle Entrate più simili a processi da Sant’Uffizio che a una corretta dialettica fra le parti in causa, abusi di diritto perpetrati dallo Stato nei confronti dei contribuenti. Un lavoro dedicato ai non specialisti della materia e che non vuole essere una difesa d’ufficio degli evasori ma offrire uno spaccato del nostro sistema fiscale visto con gli occhi dei cittadini e dei contribuenti modello che, loro malgrado, finiscono negli ingranaggi della macchina fiscale.

Il premio verrà consegnato il 27 novembre a Milano, nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi.