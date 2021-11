Basket D, Dolphins Riccione corsari a Russi (51-74)

Sport

Riccione

| 09:26 - 09 Novembre 2021

I Dolphins Riccione dimenticano la disavventura di una settimana fa (tabellone rotto e conseguente sconfitta a tavolino con il Villanova Tigers) e tornano vincenti dal parquet di Russi (51-74). Nonostante il roster non al completo (assenti i play Gobbi e Gardini), i biancazzurri hanno messo in campo determinazione e voglia di reagire alle avversità, il che si è tradotto in un +23 finale che la dice lunga sull’andamento della partita. Il trend si capisce già dal primo periodo, con Riccione che doppia un Russi in difficoltà (10-20) ma è nel secondo quarto che attacco e difesa si esprimono al meglio scavando un gap di 16 punti all’intervallo lungo (24-40). Data l’impronta desiderata al match, al ritorno dagli spogliatoi c’è solo da amministrare e la squadra di coach Maurizio Ferro non si fa pregare, aumentando anzi il vantaggio in ultimo parziale da 8-17. Da segnalare le prestazioni dei senior, che hanno trascinato la squadra, con particolare menzione per Solazzi (25 punti) e l’accoppiata Amadori-Bomba (14). Una vittoria importante che dà fiducia per i prossimi impegni dei Dolphins, a partire da domenica prossima con in programma l’atteso derby con la Polisportiva Stella Rimini (ore 18 a Riccione).

RICCIONE: Amadori 14, Bomba 14, Calegari 7, Zanotti 8, Nori 2, Renzi, Solazzi 25, Sabbioni 4, Pari. All. Ferro.

RUSSI: Kertusha, Bergantini, Cortini 4, Samorì M. 5, Vistoli 4, Rinchiuso, Pirini 5, Porcellini 20, Samorì L. 2, Morigi 4, Campajola 7. All. Tesei

ARBITRI: Bosco e Cappelletti di Ferrara

Parziali: 10-20, 24-40, 43-57