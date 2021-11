Covid, focolaio alla Polizia locale: cinque vigili positivi in Valconca

Attualità

Valconca

08:08 - 09 Novembre 2021

Ben cinque agenti sarebbero risultati positivi al coronavirus. Si tratta di persone vaccinate, con lievi sintomi, tutte operanti presso la Polizia Locale dell'Unione Valconca. Il focolaio preoccupa i sindaci di San Clemente, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo e Gemmano. Per questo motivo lunedì sera sì sono riuniti in giunta per chiedere aiuto alla Prefettura di Rimini e alle polizie locali delle altre zone del riminese. Nel frattempo è stata predisposta la sanificazione della sede. "Questa massiccia giustificata assenza di personale - spiegano dal comando - determinerà la difficoltà di espletamento di alcuni servizi rivolti ai cittadini".