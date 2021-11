Calcio Promozione, Cervia: esonerato il tecnico Antongiulio Bonacci

Sport

Cervia

19:27 - 08 Novembre 2021

Dopo la sconfitta in trasferta contro il Reno (1-0) il Cervia ha deciso di esonerare dall’incarico di allenatore della prima squadra Antongiulio Bonacci. La società ringrazia Mister Bonacci per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. A lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. In classifica il Cervia è con 10 punti (tre vittorie e cinque sconfitte in nove partite) e si trova a ridosso della zona playout mentre la prima - Comacchiese - ha 21 punti.