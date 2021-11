Calcio giovanile, per il Gabicce Gradara un tris di vittorie

Sport

Gabicce Mare

| 18:51 - 08 Novembre 2021

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Tre vittorie nel week end per la squadre del settore giovanile. Da segnalare il primo hurrà (in trasferta) della formazione Juniores.

JUNIORES

Atletico MondolfoMarotta-Gabicce Gradara 0-2

E’ finalmente arrivata la prima vittoria per il Gabicce Gradara, conquistata meritatamente sul campo dell’Atletico Mondolfomarotta. Che potesse essere una giornata positiva lo si è capito fin dai primi minuti quando il Gabicce Gradara va vicino al vantaggio prima al 5’ con Magi Andrea (2002) che ben imbeccato da Magi Luca a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro del possibile vantaggio e poi al 7’ con Magi Andrea (2004) che colpisce di testa una bella punizione di Della Chiara. Il Gabicce Gradara mantiene sempre l’iniziativa e l’Atletico Mondolfomarotta si fa vedere solo al 25’ con una innocua punizione. Al 34’ il meritato vantaggio del Gabicce Gradara con un preciso rasoterra dal limite di Carburi. Al 43’ debole conclusione sottomisura dell’Atletico Mondolfomarotta che Casali neutralizza senza patemi. Si va al riposo sull’1-0.

Nel secondo tempo un orgoglioso Atletico Mondolfomarotta cerca di reagire ma la difesa del Gabicce Gradara non corre mai pericoli. I padroni di casa peccano di imprecisione in un paio di calci piazzati e si rendono pericolosi solo con qualche pallone lanciato in area che Casali blocca con sicurezza. Al 31’ il Gabicce Gradara chiude la partita con il secondo centro personale di Carburi che incuneatosi in area sulla linea dell’out trafigge il portiere con una micidiale conclusione. In pieno recupero c’è ancora tempo per una conclusione di Della Chiara che si fa respingere dal portiere il pallone del 3-0. Con questo successo il Gabicce Gradara abbandona l’ultimo posto.

Prossimo match sabato 13 novembre alle ore 17.30 al Magi contro l’Urbania

GABICCEGRADARA: Casali, Granci (st. Magi Alberto), Pelinku, Magi Andrea 2004, Cecchini, Ferraro, Magi Luca, Della Chiara, Carburi, Ferretti (st. Pazzagalli), Magi Andrea 2000 (st. Shehu). A disp. Borselli,Gessi, Gaddoni, Bani. All. Bartolini.

ALLIEVI

GABICCE GRADARA- VISMARA 2008 4-1

Buona prestazione del Gabicce Gradara che con due gol per tempo liquida il Vismara 2008. Già al 10' la squadra di casa passa in vantaggio su rigore con Semprini (fallo su Finotti). Al 16' è lo stesso Finotti a realizzare dopo una corta respinta del portiere ospite Ferracuti su un diagonale di Battistelli (1-0).

Nel secondo tempo è sempre il Gabicce Gradara a condurre il gioco ed i pericoli maggiori li crea sulla fascia destra sull'asse Fuzzi- Battistelli. Al 51' Fuzzi salta due avversari e fa partire un tiro che Ferracuti non blocca, ma Battistelli non è lesto ad approfittarne. Al 53' è ancora Fuzzi che si rende protagonista di una bella incursione sulla fascia, serve la palla in area avversaria a Battistelli che non sbaglia (3-0). Al 60' Fuzzi salta ancora i difensori e fornisce un assist a Battistelli che sigla la doppietta personale (4-0).

Due minuti dopo Fuzzi conclude alto sulla traversa. Poco dopo è Petese a lanciare in area Gaggi che dribbla un paio di difensori e il tiro viene bloccato da Ferracuti. Al 73' disimpegno sbagliato di Nobile che consente agli ospiti di realizzare il gol bandiera con Dominici (1-4).

Il Gabicce Gradara risponde con un tiro di Fronzoni e con punizione di Mancini. Al 78' e 79' è Fuzzi a non sfruttare due grandi occasioni: a tu per tu si fa ipnotizzare da Ferracuti. All'88' Fronzoni dalla fascia destra serve in area Panariello che di poco manca l'appuntamento con il gol. Un minuto dopo Gaggi impegna severamente il portiere Ferracuti con due tiri dalla distanza.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro domenica 14 novembre alle ore 10:30 a contro il New Academy a Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Borselli (9' s.t. Nobile), Bacchini (39' s.t. Zampolini), Moutatahhir, Andreani (2' s.t. Mancini), Morini, Petese (33' s.t. Panariello), Finotti (12' s.t. Battistelli), Semprini, (6' s.t. Andreani), Fuzzi (38' s.t. Del Prete), Gaggi, Battistelli (65' s.t. Fronzoni). A disp.: Roberti. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

K Sport Montecchio-GabicceGradara 5-3

Sconfitta sul campo della seconda della classe ma il risultato è bugiardo. Match da subito in salita: la squadra di casa parte forte e al 1’ si porta in vantaggio, ma quella ospite riacciuffa il pareggio al 3’ con Bergamini su assist di Sarli. Tra il 6’ e l’11’ il K Sport allunga sul 3-1. Il Gabicce Gradara accorcia al 15’: calcio d'angolo di Pataracchia e colpo di testa vincente di Bergamini (3-2). Il Gabicce Gradara produce il massimo sforzo e al 18’ con Mboup e al 21’ con Bergamini sfiora il pareggio, ma in entrambe le occasioni il portiere avversario para. Il GabicceGradara crea occasioni ma non segna e il K sport Montecchio al 28’ va sul 4-2.

Parte il secondo tempo e la squadra di Campanelli è più aggressiva ma non altrettanto fortunata: in 10 minuti colpisce un palo e una traversa mentre il Montecchio è più cinico e al 15’ realizza il 5-2. Il Gabicce Gradara però non si arrende e al 18’ ancora Bergamini su punizione accorcia sul 5-3; al 22’ ancora un palo nega il 5-4 al GabicceGradara e al 25’ un svista dell’arbitro che non assegna un rigore ma punizione dal limite per un fallo commesso un metro oltre il limite dell’area.

Prossima partita GabicceGradara-New Academy il 14 novembre alle 10,30.

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini, Del Bene, Sciuto, Pataracchia, Rossi, Mbuop (1’ st. Buccino), Magi Samuele, Bergamini, Magi Filippo, Sarli. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Villa San Martino - Gabicce Gradara 0-3

Vittoria netta in trasferta della squadra di Lazzaro Gaudenzi che piomba nei piani alti della classifica. Il Gabicce Gradara ha fatto meglio degli avversari, ha concesso poco, ha mostrato buon fraseggio segnando una marcata intraprendenza che ha portato a sviluppare una spiccata mole di gioco e occasioni da gol: la squadra affronta un costante percorso di crescita anche se ancora si commettono errori ed ingenuità. Primo gol al 15’ del primo tempo con Rossi che ha ribattuto in gol una respinta della difesa su azione di calcio d’angolo; nella ripresa raddoppio al 15’ con Terenzi, che ha finalizzato al meglio dopo un dribbling, e al 22’ tris di Gaudenzi che da destra ha scartato un avversario e realizzato. Altre occasioni per Terenzi, Guidi e Andruccioli.

Prossimo match sabato alle ore 17 al Magi contro l'Accademia Montecchio, una delle big.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Annibalini, Ricci (20’ st. Arduini), Cavasin (5’ st.Ridolfi), Rossi, Bana (5’ st. Gasperini), Gaudenzi, Colombari, Terenzi (20’ st. Tamburini), Guidi (20’ st. Di Luca), Andruccioli. All. Gaudenzi.