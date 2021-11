Ruba al centro commerciale ‘I Malatesta’ ma deve scontare 11 mesi di reclusione: arrestato

Cronaca

| 17:47 - 08 Novembre 2021

I furto al centro commerciale 'I Malatesta'.

Ieri pomeriggio, domenica 8 novembre, intorno alle 18.15, una Volante della Polizia è intervenuta al centro Commerciale “I Malatesta”: qui personale addetto alla vigilanza aveva infatti segnalato di aver fermato un uomo responsabile di un furto. In particolare, l’uomo ha tentato di rubare un paio di scarpe e alcuni generi alimentari, senza riuscire ad oltrepassare le casse. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, è emerso che a carico dell’uomo gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì nel 2018 per una pena di 11 mesi a seguito di quattro furti aggravati commessi tra il 2007 e il 2013.

L’uomo, un 37enne francese, in Italia senza fissa dimora, è stato così arrestato.