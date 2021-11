Rimini, scoperto garage trasformato in officina per il riciclaggio di pezzi di ricambio auto In due finiscono nei guai: auto smontata, rinvenuto anche il volante nella loro abitazione

Cronaca Rimini | 17:42 - 08 Novembre 2021 L'auto 'cannibalizzata'. Furti e riciclaggio di auto o parte di esse utilizzate per il ripristino di altri veicoli incidentati: i poliziotti di Rimini hanno individuato in via Neri da Rimini nella disponibilità di una famiglia di origini straniere, un’auto modello BMW serie 1 di provenienza dubbia. Gli agenti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto nel il veincolo in parte già smontato. Infatti il motore era stato completamente asportato.

La perquisizione estesa poi a tutta l’abitazione ha permesso di rintracciare altre parti del mezzo, oltre al volante. Da un controllo alle banche dati in uso alla polizia, gli agenti hanno scoperto che l’auto era stata rubata a Rimini come da denuncia sporta dal proprietario nel mese di giugno. I poliziotti hanno denunciato pertanto i due componenti del nucleo familiare per il reato di ricettazione e sottoposto a sequestro il veicolo e le sue parti. < Articolo precedente Articolo successivo >