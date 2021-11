Turismo: Visit Romagna anche Francia per promuovere le vacanze 2022

Attualità

Rimini

| 16:48 - 08 Novembre 2021

Incontro B2B VisitRomagna.

Visit Romagna torna a fare promozione in presenza, in due incontri B2B e con la partecipazione a quattro appuntamenti fieristici di settore. Visit Romagna, destinazione turistica che coordina la promozione delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, mette in vetrina la sua offerta vacanze per il 2022, in particolare mercoledì e giovedì novembre, a Brescia e a Trento dove 20 operatori incoming incontreranno rispettivamente i buyer dei bacini del Nord-Est Italia. Al termine dei workshop sono previste degustazioni a cura del ristorante Maré di Cesenatico. E ancora, la promozione di Visit Romagna proseguirà anche in quattro manifestazioni fieristiche: Sivt Colmar, in Francia (11-14 novembre); Sealogy, il Salone europeo della Blue Economy (Ferrara, 18-20 novembre); Bitesp 2021, Fiera online del Turismo Esperienziale (23-28 novembre); infine Tourisma Firenze, 17-19 dicembre). Nelle fiere eventi Visit Romagna sarà presente con un suo stand, mentre a Bitesp presenzierà con un'area espositiva virtuale e un'area workshop online dal 25 al 28 novembre.