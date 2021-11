Covid San Marino, 32 nuovi positivi in settimana, stabili i ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:47 - 08 Novembre 2021

Covid San Marino, i dati dell'8 novembre 2021.

Nella Repubblica di San Marino si sono registrati nell’ultima settimana dall’1 - 7 novembre 2021 (dati aggiornati alla mezzanotte di ieri), 32 nuovi casi a fronte di 1163 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale allo 2,75%) e 49 guarigioni.

Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.598 di cui: 67 positivi attivi (età media 38 anni, sono 31 femmine e 36 maschi), 92 decessi e 5.439 guarigioni.

Quattro le persone ricoverate in Ospedale, di cui 1 persona in terapia intensiva; mentre sono 63 le persone seguite a livello domiciliare. Sono 45 le persone in quarantena domiciliare.

I tamponi totali eseguiti sono 85.265, di cui 26.365 su singole persone.

Nella tabella sottostante è riepilogato l’andamento delle ultime settimane relativo ai tamponi effettuati, al totale dei nuovi casi di positività riscontrati, alla percentuale di nuovi positivi in rapporto al totale dei tamponi (tasso di positività) e le guarigioni.

Campagna vaccinale antiCOVID

Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 48.253 di cui 23.106 persone vaccinate con la prima dose e 25.060 con la seconda dose o con la dose unica.

Sono 87 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster).

Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione l’82,90% della popolazione vaccinabile.