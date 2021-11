Volley C femminile, Riccione lotta ma non basta: al PalaNicoletti passa 1-3 il Rubicone In Volley

Sport

Riccione

| 14:30 - 08 Novembre 2021



E' lotta aperta al Pala Nicoletti, tra Riccione Volley e Rubicone In Volley, ma alla fine vincono le ospiti per 1-3, risultato che forse sta un po' stretto alle riccionesi, al termine di una partita assai equilibrata.

Dopo un primo set sempre condotto dalle savignanesi nel quale le ragazze di coach Lazzarini non sono riuscite a destare preoccupazioni alle ospiti, a partire dalla seconda frazione le biancoblu riescono a mettere la testa avanti nel punteggio, conducendo il gioco fino al (18-16) per poi perdere sul filo di lana il parziale (22-25). La formazione riccionese ha subito reagito nel terzo, sospinta al centro da Santini, in gran sintonia con la new-entry Moltrasio, da Righi e capitan Maginifico conquistando il terzo set (25-22).

Nella quarta e decisiva frazione le riccionesi hanno ceduto nuovamente al photo-finish: nell'ultimo game Riccione, avanti (14-10), non riesce a contenere il margine di vantaggio sulle ospiti che con gran difese da categoria superiore e contro attacchi cinici beffano le locali sul finale, conquistando il match e i tre punti in palio (20-25).

La miglior prestazione di questo inizio di campionato per le ragazze di coach Lazzarini contro la seconda della classe. Da questa sera si ritorna in palestra per preparare l’anticipo della quinta giornata che vedrà le riccionesi in campo venerdì ore 21.00 a Ravenna con l’Olimpia Teodora.

Il tabellino

Supermarket Abissinia Riccione Volley – Rubicone In Volley 1-3

Supermarket Abissinia Riccione Volley: Santini 14, Moltrasio 3, Magnifico 17, Vorabbi, Di Paola, Righi 15, Paolassini 5, Caciagli 3, Launi (L), n. e. Chistè, Cofrancesco, Lazzaretti, Morelli, Zangheri. 1°All. Lazzarini 2°All. Garavini.

Rubicone In Volley: Giovanardi, Grassi 8, Colombo 10, Balzoni, Garavaglia 5, Siroli 1, Teodorani 13, Balzani, Maestri 19, Delgado 1, (L), n. e. Carlini e Siroli. Allenatore Ortolani.

PARZIALI: 18-25, 22-25, 25-22, 20-25.