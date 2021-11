Basket B, Ozzano ferma la marcia di Ancona: in quattro in vetta Jesdi vince il derby salvezza con Civitanova. Tigers Cesena ko in trasferta con la NPC Rieti

Sport Rimini | 14:03 - 08 Novembre 2021 E' Ozzano (Ceparano e Klyuchnyk 16) a guadagnarsi la copertina della settima giornata, grazie alla vittoria contro Ancona (Centanni 18), che ferma la marcia dei dorici a cinque successi consecutivi. Decisivo è il canestro di Iattoni a 21" dalla fine che vale il 76-75 finale, perchè poi Cacace non sfrutta il possesso del possibile controsorpasso. Dopo il ko di Ancona in vetta restano così quattro squadre. Roseto (Nikolic 26), che conferma di attraversare un ottimo momento vincendo 80-72 il big match con Rimini (Arrigoni 24), la Real Sebastiani Rieti (Loschi e Contento 19), impostasi senza problemi a Giulianova (Ciangi e Buscaroli 9) per 76-53, la Npc Rieti (Timperi 31), che supera 86-79 Cesena (Genovese 20), e Imola (Carnovali 23), passata 73-55 a Montegranaro (Masciarelli 12). Netto successo anche per Senigallia (Bedetti e Varaschin 16) contro Teramo (Bottioni 14) che vince 65-48 chiudendo i conti già nel primo quarto. Successi d'oro per i Raggisolaris (Siberna 15) che ritrovano la vittoria sbancando 63-51 il campo della Luiss Roma (D'Argenzio 22) e per Jesi (Gioria 19) aggiudicatasi 74-70 lo scontro salvezza con Civitanova Marche (Musci 20). Classifica: Roseto, Imola, Real Sebastiani Rieti e Npc Rieti 10; Ozzano e Ancona 8; Rimini* e Senigallia 6; Raggisolaris, Cesena, Teramo e Giulianova 4; Jesi (-1)* 3; Civitanova Marche e Montegranaro 0. Prossimo turno (settima giornata). Domenica: Real Sebastiani Rieti – Raggisolaris; Roseto – Npc Rieti; Teramo – Luiss Roma; Ancona – Jesi; Cesena – Montegranaro; Imola – Giulianova; Civitanova Marche – Senigallia; Rimini – Ozzano.