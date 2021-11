Musica, mostre, cinema: ecco cosa fare a Rimini in questa settimana

Eventi

Rimini

| 13:59 - 08 Novembre 2021

Appuntamenti a Rimini fino al 15 novembre.

La settimana fra arte e cultura a Rimini inizia con il Concerto Sinfonico della Sagra Musicale Malatestiana che vede sul palco del Teatro Galli il M° Riccardo Chailly come direttore d’orchestra della Filarmonica della Scala (lunedì 8 novembre) e prosegue con lo speciale sul compositore riminese Amintore Galli, a cui il teatro riminese fu intestato nell’immediato dopoguerra, con un concerto che ridà vita al catalogo del musicista (domenica 14 novembre) e una tavola rotonda (sabato 13 novembre). Venerdì 12 novembre è possibile anche prendere parte a un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista sulla piazza medievale di Rimini (a cura di VisitRimini).

Al Museo della Città, invece, ultimo appuntamento del Festival del mondo antico - Speciale Autunno 2021 con l’autore Giulio Guidorizzi che presenta la sua più recente pubblicazione (11 novembre), mentre continuano gli appuntamenti della Stagione di Prosa con il nuovo spettacolo di Oscar De Summa, ‘L’ultima eredità’, sabato 13 al teatro degli Atti.

Il 9 novembre prende il via il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi Lingue di Confine, quest’anno dedicato al dialetto e in occasione della VI° edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai (14 novembre), il Cinema Tiberio promuove la visione di tre film europei anche in lingua originale da giovedì a domenica. Da domenica 14 tornano anche le matinée al Cinema Fulgor, con i grandi classici accompagnati da caffè e brioches.

Tra le mostre da visitare, sono state prorogate fino ai primi di gennaio: l’esposizione alla Biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia: dalle preziose testimonianze manoscritte miniate del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini e la mostra monografica dedicata al prezioso dipinto restituito al sommo Guido Reni (1575-1642), ‘Gli amori in gioco’ al Museo della Città. E ancora visite guidate nei luoghi identitari della città, dal Fellini Museum al Teatro Galli, dal Part – Palazzi dell’arte Rimini alla Domus del Chirurgo, senza dimenticare i percorsi in città con i Rimini City tour (il Percorso Felliniano, sabato 13 novembre e ‘Le meraviglie di Rimini’ domenica 14).



GLI APPUNTAMENTI

lunedì 8 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico diretto da Riccardo Chailly

Filarmonica della Scala

Autorevolissima la presenza di Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala e, per la prima volta a Rimini, in veste di direttore musicale della prestigiosa compagine, per un programma che accosta Sinfonia in la minore Scozzese di Felix Mendelssohn Bartholdy, alla Pastorale di Beethoven.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinema: Napoleone. Nel nome dell’Arte

Nella ricorrenza dei duecento anni dalla morte di Napoleone, il docufilm racconta come la passione del Bonaparte per l’arte e il sapere, abbia cambiato il volto della cultura moderna. Il docufilm entra nella mente di Napoleone e nelle sue predilezioni letterarie, nella sua psicologia, nella sua passione smodata per l’affermazione di sé, che tanto ha ispirato uomini di potere, intellettuali, dittatori nel corso dei secoli successivi. Il punto di partenza di questo viaggio è Milano, città che Napoleone scelse come capitale del Regno d’Italia.

Orario: lunedì 8 e martedì 9 novembre alle 21.00; mercoledì 10 novembre alle 17.00 e alle 21.00.

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 9, 16, 23, 30 novembre; martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Luoghi dell'anima: incontri di poesia tra biografia e parola

Laboratorio curato dall'artista e poetessa Sabrina Foschini.

Incontri per “imparare” la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Sei gli incontri a partire dal 2 novembre con Sergéj Esénin, proseguendo poi martedì 9 novembre con Pablo Neruda; martedì 16 novembre con Attilio Bertolucci; martedì 23 novembre con Nino Pedretti; martedì 30 novembre con Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre con il laboratorio condiviso.

Il costo del corso è di 45 euro che è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.

Orario dalle 17,00 alle 18,30. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

Tutti i martedì dal 9 novembre al 7 dicembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lingue di Confine: Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani

Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi al Museo della Città

Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani esplora il rapporto controverso e ambivalente che da sempre la Scuola ha instaurato con il Dialetto, in un excursus che si spinge fino ai giorni nostri, approfondendo in particolare alcuni momenti emblematici.

Attraverso 5 incontri, esperti, studiosi, insegnanti, poeti affrontano il tema del rapporto tra scuola e dialetto a iniziare da Giuseppe Bellosi, etnologo, glottologo e poeta che parla de 'La Riforma Gentile in Romagna': dialetto e cultura regionale nella scuola elementare negli anni Venti (martedì 9 novembre).

A raccontare della nuova vitalità della lingua del territorio è Francesco Gabellini, poeta e drammaturgo dialettale, ma anche insegnante. Nell'incontro dal titolo 'Birichìn: dialetto a scuola, testimonianze di laboratori nelle scuole del riminese' (martedì 16 novembre), il curatore della rassegna Fabio Bruschi introduce alcune testimonianze delle attività sul dialetto realizzate con i ragazzi delle scuole, in affiancamento ad altre esperienze come quelle dell'Istituto Friedrich Schürr.

Nel terzo appuntamento Francesco Gabellini, insegnante presenta il suo progetto: Adoro l'odore delle parole: percorsi per una educazione poetica (martedì 23 novembre), che rappresenta una possibile proposta pedagogica rivolta al futuro delle nuove generazioni.

Chiude il ciclo Gabellini poeta con la presentazione 'Nivère', poesie in dialetto riccionese (martedì 7 dicembre) introdotto dalla poetessa e insegnante Francesca Serragnoli.

Il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi per Lingue di Confine '21, è promosso dai Musei Comunali di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna”.

Ore 17.00. Ingresso libero (è consigliata la prenotazione). Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/linguediconfine2021

11 novembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Antico/Presente - Festival del Mondo Antico

XXIII edizione: 'attraversare ponti', Speciale Autunno 2021

Dopo avere accompagnato le serate estive di Rimini nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua, esplorando l’argomento racchiuso nel titolo di questa edizione “Attraversare Ponti”, il Festival del mondo antico torna con lo Speciale Autunno 2021. Un’occasione per approfondire argomenti diversi in un rimando continuo e proficuo tra il passato e il presente, attraverso la formula dell’Incontro con l’autore.

Nei quattro appuntamenti pomeridiani si sono avvicendati, Giovanni Brizzi con Andrea Santangelo, Luciano Canfora, Lia Celi, per concludere la rassegna giovedì 11 novembre con Giulio Guidorizzi che presenta 'Il grande racconto di Roma e dei suoi sette Re'. Introduce Giovanni Brizzi con Arianna Ghilardotti.

Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 793851 http://antico.comune.rimini.it/

Mercoledì 11, 18 novembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Calligrafia. L'arte di scrivere a mano

Continua il laboratorio a cura di Concetta Ferrario, docente di calligrafia e lettering all'Accademia delle Belle Arti di Rimini.

“La calligrafia è il mezzo espressivo più intimo, privato e spontaneo. Come un'impronta digitale o una voce, è unica per ogni persona". Questa frase del calligrafo tedesco Hermann Zapf riassume in maniera coerente ed efficace il senso profondo di quest'arte che insegna a scrivere in forma elegante e regolare e che necessita di un esercizio costante. Ogni segno tracciato è quindi unico e personale. L’Italico è il compagno di viaggio e nel corso del laboratorio, attraverso semplici esercizi di scrittura, si applicano i principi del pennino a punta tronca e le antiche regole calligrafiche desunte dai manuali del '500.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere i segreti di una bella grafia e a chi vuole migliorare la propria scrittura. Orario: 16,30-18,30. A pagamento. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

da giovedì 11 a domenica 14 novembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Cinema teatro Tiberio: European ArtHouse Cinema Day 2021

VI° edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai

In occasione della VI° edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai (14 novembre), il Cinema Tiberio promuove la visione di tre film europei predisponendo una multiprogrammazione che offre l’opportunità di gustare anche la versione originale sottotitolata. I titoli che si alternano al Cinema Tiberio sono Il matrimonio di Rosa (Spagna/Francia, 2020) di Iciar Bollain, brillante commedia al femminil; Io, lei e l’asino (Francia, 2020) di Caroline Vignal, giocosa storia sentimentale ambientata nel Sud della Francia, tra venature femministe ed echi western, con un recalcitrante asino determinante per l’esito della storia e Non cadrà più la neve (Polonia/Germania, 2021, proiettato sempre in versione originale con sottotitoli in italiano) di Malgorzata Szumovska e Micheal Englert, storia visivamente ispirata, giocata tra commedia e dramma.

Per conoscere la programmazione completa CLICCA QUI.

Orari: alle 16.00, 18.00, 21.00. Ingresso: 7 €. Tariffe cumulative: 3 film a 3 € ciascuno se acquistati in unica soluzione

Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it Prenotazioni anche su www.liveticket.it/cinematiberio

venerdì 12 novembre 2021

Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

Tornano gli aperitivi al Galli, un esclusivo appuntamento al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

Qui dove la contemporaneità convive col fascino del passato, è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Ore 18.00. Ingresso: a partire da 15 €. Per info e prenotazioni: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/

sabato 13 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

L'ultima eredità

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022

Oscar De Summa propone 'L’ultima eredità', la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita. Lo spettacolo è una riflessione sulla morte che, di riflesso, riporta a riscoprire il valore della vita.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 13 e domenica 14 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Un maestro per Rimini

Sagra Musicale Malatestiana: Concerto e tavola rotonda

Una ricognizione nella musica del compositore riminese Amintore Galli, a cui il Teatro fu dedicato nell’immediato dopoguerra, è lo speciale concerto (14 novembre) del soprano Iano Tamar, del tenore Danilo Formaggia e dei pianisti Antonio d’Abramo e Davide Cavalli, impegnati a ridar vita al catalogo del musicista, ricco di pagine vocali e strumentali e riflesso di una personalità particolarmente influente nell’Italia musicale di primo Novecento.

Precede l'evento una giornata di approfondimenti dedicati al musicista con interventi di Gianandrea Polazzi, Paolo Patrizi, Donata Bertoldi, Annarosa Vannoni. Ad allietare la serata Antonio D'Abramo al pianoforte - Carlo Bersani Sonata in quattro tempi per pianoforte op. 4 (13 novembre).

Orario:

-Tavola rotonda: sabato 13 ore 21.00. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione

via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it

-Concerto: domenica 14 ore 17.00, a pagamento: 12 € Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 14 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

Colazione e film al Fulgor

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati da caffè, cappuccino e brioches nell'elegante foyer. Prima data il 14 novembre con "La piscina", protagonisti meravigliosi Romy Schneider e Alain Delon

L'accesso alle sale del Fulgor e del Settebello è consentito dietro presentazione di Green Pass, è consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com



domenica 14, 21 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

I Concerti dell’Istituto Musicale 'G. Lettimi'

Continua la Rassegna di concerti al Teatro degli Atti con un trio clarinetto, violoncello e pianoforte (Fantini, Ferretti e Cremonte). Si chiude, domenica 21 novembre, con un concerto per piccola orchestra, diretto dal M° Manlio Benzi.

Ore 11.00. Ingresso libero info: lettimi@comune.rimini.it

da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre 2021

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Docu-film sulla vita del musicista Frank Zappa

Grazie all’accesso illimitato concesso dalla famiglia al suo caveau, che comprende una vasta collezione di inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti inediti, 'Zappa' racconta la carriera del musicista nemico del politicamente corretto, dagli esordi da autodidatta alla battaglia contro la censura, sino agli ultimi lavori.

Un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo. Il documentario è arricchito dagli interventi della vedova di Zappa, Gail Zappa, e di molti dei suoi storici collaboratori musicali, tra cui Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White. Un’esplorazione moderna su un uomo geniale la cui visione di mondo, arte e politica si è sempre distinta spingendosi oltre gli schemi dei tempi in cui ha vissuto.

Orario: lunedì 15 novembre alle 21.00; martedì 16 novembre alle 19.00; mercoledì 17 novembre alle 17.00 e 21.30

Ingresso: 10 € Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum. Orario: da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Fino a sabato 8 gennaio 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell'ambito dell'iniziativa 'Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna'

L'esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da raffinati volumi di corte. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell'incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta "del Nasone" per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D'Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d'inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell'opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 - 13; 14 – 18; sabato 9 – 13.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it

Fino al 9 gennaio 2022

Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco

Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini

Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con amorini. L'opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77x60), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.

La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

Orario: da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Fino a venerdì 12 novembre 2021

Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Luigi Poiaghi, Se mi cerchi

Mostra dedicata a Luigi Poiaghi

La mostra è dedicata a Luigi Poiaghi, artista originale che ha lavorato ed esposto in Romagna, sua terra d'adozione. Il titolo della mostra, potrebbe apparire enigmatico: 'Se mi cerchi'. Due semicerchi composti da semi di lappola trovati dietro casa e fissati su geotessuto: uno, solo tratteggiato e l’altro, interamente realizzato con i semi, in una sorta di trama pointilliste, ma di una monocromia naturale, in senso proprio. Un gioco di parole, quel se mi cerchi, forse anche a suggerire, nella sua ambiguità, ipotesi di lettura diverse, o più semplicemente richiamare l’attenzione su quella insolita costellazione di poverissimi semi. Un lavoro, come altri, che comunque fa pensare; o se si vuole, dà da pensare, stando al titolo di un’opera non a caso riprodotta in varie occasioni.

La mostra è curata dal critico e storico dell’arte Claudio Spadoni.

Orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19; sabato pomeriggio e festivi chiuso

Ingresso libero. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/it/musei/galleria-dellimmagine



Fino a domenica 5 dicembre 2021

Galleria Zamagni Arte, via Dante Alighieri 29-31 - Rimini centro storico

Falso movimento

Mostra a cura di Valerio Dehò che racchiude poesia, nostalgica solitudine e ricordo attraverso le opere di Kiril Cholakov e Denis Riva. Falso Movimento, prima di essere il titolo di questa mostra, è stato il titolo di un celebre film di Wim Wenders realizzato e ispirato al romanzo di Wolfgang Goethe “Gli anni di apprendimento di Wilhem Meister”, scritto alla fine del Settecento.Il tema del film e del libro è quello del superamento della solitudine dell’artista.

Nel mondo di Kiril Cholakov convivono due anime, quella del racconto, della parola che viaggia nel tempo e quella della memoria che impedisce di muoversi, che vincola l’artista ad un punto fermo, ad un’origine. L’universo di Denis Riva ha la poesia degli spazi alpestri, le prospettive lunghe di una natura forte e presente che sono poi i luoghi in cui vive. Orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 16:00-20:00; sabato 9:00-13:00 e 17:00-19:00; domenica chiuso Ingresso libero contingentato. Info: 335 8006744

fino al 13 dicembre 2021

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217

Mostra di Mauro Pipani – Rena

Mauro Pipani si rivela con una nuova personale negli spazi della Galleria Augeo Art Space di Rimini. Come la “rena” divide il mare dalla terra, come spazio di confine ancora da disegnare e da sognare, in uno spazio neutro, sospeso fra il passato e il futuro, Pipani presenta in galleria una serie di lavori recenti che tracciano i segmenti sabbiosi tipici delle marine della riviera.

Orari: dal martedì al sabato 10 – 12 / 16 – 19.

Inaugurazione sabato 13 novembre 2021 alle ore 18.00.

Durante il periodo della mostra, sabato 27 novembre alle ore 18 l’artista presenta il suo libro d’arte 'Autoritratto di un luogo', con un testo inedito di Sandro Sproccati, edito da Danilo Montanari Ravenna, in dialogo con Sergio Barducci.

Info: tel. 0541 53720 – info@art-preview.com www.facebook.com/augeoartspace/

VISITE GUIDATE

Tutti i sabati e domenica fino al 26 dicembre 2021

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con un appuntamento alle ore 17. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

tutti i sabato fino al 18 dicembre 2021

Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva).

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 17.30, ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate

Tutte le domeniche fino al 26 dicembre 2021

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 ww.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo

domenica 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19, 26 dicembre 2021

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutti i week end

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

Visite guidate alla scoperta di Rimini, che ogni week-end conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città. Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese. Un percorso in esterna per conoscere i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici accompagnati da racconti, aneddoti, episodi, leggende.

Ritrovo al Visitor Center il sabato, alle ore 16.30, e domenica, alle ore 10.30.

A pagamento con possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour.

Per questa settimana sabato 13 è previso il "Percorso felliniano", una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro. Per prenotare www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/, mentre domenica 14 è prevista la visita a "Le meraviglie di Rimini" alla scoperta di monumenti, aneddoti, episodi, leggende. Per prenotare https://www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

Info: 0541 51441

tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Tutti i mercoledì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Ogni mercoledì una passeggiata tra i luoghi amati dal Regista Premio Oscar Federico Fellini e dalla pluripremiata attrice e moglie Giulietta Masina (David di Donatello, Nastri d'Argento, Festival di Cannes, Premio Bafta etc). Vengono ripercorsi i luoghi della memoria, quelli vissuti dal regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da anedotti sulla coppia e il loro amore. Un vero "Amarcord" nei luoghi felliniani per eccellenza: partendo dal Borgo San Giuliano, antico borgo di Pescatori, attraversando le vie coi Murales dedicate al regista e a Giulietta, per arrivare al Porto immaginando il passaggio del Rex fino al Grand Hotel che Fellini amava definire "la favola della ricchezza, del lusso, dello sfarzo orientale"

Ore 21.00 Tariffa: 12 €; bambini 6-14 anni 8 €

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli, da effettuarsi su prenotazione.

Ogni venerdì sera visita guidata nei luoghi vissuti e frequentati dal grande regista Federico Fellini, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici e irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Ore 21.00 Tariffa 12 €; bambini 6-14 anni 8 €. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i sabati

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Rimini incredibile

Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini proponendo vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi.

Itinerario: Ponte di Tiberio, piazzetta Zavagli, Domus, piazza Tre Martiri, piazza Cavour, Palazzo dell'Arengo, Castelsismondo.

Disponibile la prenotazione on line al seguente link: www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile/

Ore 16.30. Costo: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com