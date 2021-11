Novafeltria: il negozio Oasistore.com organizza speciali serate dedicate ai giochi

Eventi

Novafeltria

| 13:47 - 08 Novembre 2021

Oasistore a Novafeltria.

Un novembre ricco di eventi a "Oasistore.com - Fumetti & Co.", punto di riferimento dell'Alta Valmarecchia sul mondo manga, fumetti e graphic novel, su videogiochi e giochi da tavolo, attività che ha aperto i battenti in piazza Umberto I, civico 19.



Si parte giovedì 11 novembre, alle 20, con una serata gioco dedicata ad alcune novità (Chai, Living Forest e Zombicide: Invader). L'appuntamento prevede green pass e mascherina obbligatoria, partecipazione gratuita, ma con prenotazione.



Sabato 20 novembre, alle 16, tutti i babbani e i maghi sono invitati al secondo evento, dedicato alla magia di Harry Potter. Ogni fan di Harry Potter potrà indossare il cappello parlante (che parla veramente) e scoprire a quale casa appartiene. Per tutti coloro che si presenteranno vestiti a tema, usufruiranno di uno sconto del 10% sui propri acquisti. L'ingresso dei partecipanti (mascherina obbligatoria) sarà contingentato, secondo le regole anti Covid.



Giovedì 25 novembre, alle 20, nuova serata dedicata ai giochi di ruolo: quattro i posti disponibili per la partita a Dungeons&Dragons, mentre altri posti saranno a disposizione per i giochi da tavolo messi a disposizione. Anche per la serata del 25 novembre è previsto obbligo green pass, mascherina e prenotazione (partecipazione sempre gratuita).