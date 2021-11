Talamello capitale delle mtb: atleti da tutta Italia per il raduno Downhill

Turismo

Talamello

| 13:36 - 08 Novembre 2021

Raduno di Mountain Bike, disciplina Downhill.

Ieri pomeriggio (Domenica 7 novembre) Talamello ha ospitato, nella suggestiva cornice del monte Pincio, un raduno di Mountain Bike, disciplina Downhill, che sta sempre più prendendo piede tra gli appassionati. L'appuntamento è stato organizzato da Nicola Casadei, campione italiano ed europeo Super Enduro nel 2018, in collaborazione con l'associazione "Colti in castagna" e "MyBike San Marino". Era presente, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Novafeltria, il consigliere Marco Magnani, ex ciclista professionista. Tanti gli atleti partecipanti, provenienti anche dal Piemonte e dalla Toscana, e molti ragazzi della Valmarecchia, appassionati di questo sport, tra loro il giovanissimo Dario Gabrielli di Talamello, classe 2002, tesserato "MyBike San Marino", che si allena con passione e costanza sui percorsi del Monte Pincio. Gli organizzatori evidenziano che si è trattata di una splendida giornata di sport, a cui hanno partecipato diverse persone come spettatori. "Questo fa ben sperare che altri giovani si possano appassionare a questo sport", spiegano.