Presentato il calendario 2022 di Miss Mamma Italiana Evergreen

| 12:56 - 08 Novembre 2021

Donatella Zamagni e Paolo Teti.

Nell’area eventi del Grand Hotel Terme della Fratta a Fratta Terme di Bertinoro (in provincia di Forlì e Cesena), organizzata da Te.Ma Spettacoli, si è svolta (con tutte le dovute misure di sicurezza), la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2022 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”.



Il Concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 29° edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 11 dicembre a Bellaria Igea Marina), dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” (il cui Calendario sarà presentato sabato 4 dicembre a Canosa di Puglia) e dai 56 anni a salire per la “categoria Evergreen”.



“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2022 di “Miss Mamma Italiana Evergreen” (quello di quest’anno è il 19° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale 2021 del Concorso, capitanate dalla 60enne genovese Lorena Brunato, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”.



Ma andiamo a conoscere meglio le 14 protagoniste del Calendario 2022 di “Miss Mamma Italiana EvergreenN” (un Calendario “particolare”, che inizia a dicembre 2021 e termina a gennaio 2023):



DICEMBRE 2021: DONATELLA ZAMAGNI, 63 anni, casalinga, di Santarcangelo (Rimini), mamma di Devis, Loris, Eros e Daniel, di 44, 41, 40 e 28 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2021”.



GENNAIO: PATRIZIA MODENA 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara, di 35 e 31 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 27 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2021”.



FEBBRAIO: GINETTA CARRUBBA, 59 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 32 e 20 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica 2021”.



MARZO: TITA PETRONELA 67 anni, infermiera, di Brenna (Como), mamma di Piero, Davide e Daniela, di 48, 41 e 33 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe 2021”.



APRILE: VITTORIA CAPONI 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2021”.



MAGGIO: GIULIA GIBIN, 56 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), mamma di Nicola di 32 anni e delle gemelle Sara ed Eleonora, di 24 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza 2021”.



GIUGNO: LILIANA MAIANI, 61 anni, centralinista, di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Cristian, di 39 e 31 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2021”.



LUGLIO: LORENZA BARTOLOMEI, 57 anni, baby sitter, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 29 e 25 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2021”.



AGOSTO : LORENA BRUNATO, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”. Sua anche l’immagine di copertina.



SETTEMBRE: MARILENA PESCE 62 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 44 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2021”.



OTTOBRE: MARINA MARCHIONNI, 63 anni, commessa, di Montegranaro (Fermo), mamma di Maicol di 35 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2021”.



NOVEMBRE: MARIELLA ORLANDUCCI, 61 anni, costumista, di Taranto, mamma di Fabio ed Andrea, di 36 e 30anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2021”.



DICEMBRE: EDY MESTRINER 70 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (Vicenza), mamma di Davide ed Ermanno, di 50 e 46 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fotogenia 2021”.



GENNAIO 2022: VANIA PELLIZZARI 62 anni, casalinga, di Dueville (Vicenza), mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2021”.



