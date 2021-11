Volley C femminile, Riccione si rinforza con la palleggiatrice Giulia Moltrasio

Sport

Rimini

08 Novembre 2021

Giulia Moltrasio.



Giulia Moltrasio, classe '96 nata a Palermo, si aggiunge alla rosa della serie C femminile Riccione Volley nel ruolo di palleggiatrice ed è pronta a dare il suo apporto alla squadra già da questo pomeriggio in occasione della quarta giornata di campionato in programma alle ore 17.00 al Pala Nicoletti.

"Giulia fin da subito si è messa a disposizione del gruppo - commenta così il suo ingresso in squadra coach Lazzarini - ci regalerà centimetri ed esperienza. Molto umile e solare si è contraddistinta dal primo allenamento per voglia di fare e capacità, il tempo di riprendere il giusto feeling con il campo dopo un periodo di stop e poi farà vedere un'ottima pallavolo”.



Giulia ha iniziato a giocare a volley all’età di 13 anni nelle fila della Mauro Sport per poi passare Marsala Volley, formazione con cui, nel 2013, ha disputato le finali nazionali nella categoria Under 18. Dopo aver partecipato ad alcuni raduni del Club Italia è passata al Termini Volley, rivelandosi elemento preziosissimo della squadra che, nel 2014/15, ha conquistato la promozione dalla Serie C alla B2. In seguito Moltrasio passa all'Asd Progetto Volley, giocando da titolare per altri due campionati nella quarta divisione nazionale.

Nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 ha esordito con la maglia del Volley Hermaea Olbia in serie A2.