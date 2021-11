Riccione, arrestato l'ultimo componente della baby gang di rapinatori

Cronaca

Rimini

| 10:39 - 08 Novembre 2021

Immagine di repertorio.

Preso l'ultimo componente della baby gang che aveva rapinato due turisti a Riccione lo scorso 23 agosto. A finire in manette, alle prime luci dell'alba di oggi (lunedì) un 19enne di origine nordafricana residente a Crema.

I Carabinieri di Riccione sono giunti a lui dopo una lunga ed incessante attività investigativa partita subito dopo l'episodio avvenuto ad agosto.

Quella notte, all'altezza del bagno 96, due 18enni originari della Brianza e in vacanza a Riccione, erano stati minacciati, aggrediti e rapinati da un gruppo di nordafricani che erano poi scappati via con una collana d'oro e 50 euro in contanti.

I Carabinieri sono riusciti subito a risalire all'identità di due dei componenti che erano stati controllati dai militari poco prima del rapina all'altezza del bagno 80. I ragazzi, di 20 e 21 anni, sono stati rintracciati ed arrestati.

Altri due componenti, un 16enne e un 17enne residenti in provincia di Rimini, sono stati invece arrestati lo scorso 6 settembre.

Ultimo a finire in manette, come detto, il 19enne lombardo che si trova ora in carcere a Cremona in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

I Carabinieri di Riccione con l’arresto dell’ultimo componente, sono riusciti a chiudere il cerchio anche nei confronti di "questa nutrita banda di rapinatori" si legge nella nota dell'Arma "che ha seminato il panico nelle notti estive della Perla."