Volley C, la OMS Dinamo Bellaria cala il poker: exploit a Cesenatico

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:27 - 08 Novembre 2021

Quarta vittoria consecutiva per i boys della Serie C che regolano con un altro 3-0 il Cesenatico dell'ex Mancinelli e Ceccarelli. Non la migliore prestazione, ma percentuali di attacco molto positive e grandi turni al servizio di Crociati, Nascimento e Mazza, hanno permesso di portare a casa il bottino pieno.

Nel primo set, Sampaoli e compagni si trovano davanti sin dalle prime battute, incrementando il vantaggio a metà set per chiudere con un comodo 25-19.

Nel secondo parziale, dopo un avvio discreto si inceppa il cambiopalla e Cesenatico può scappare (16-10). Coach Botteghi sostituisce un Nascimento pizzicato in ricezione con Tuccelli. I buoni turni al servizio di Crociati e Mazza permettono di impattare i padroni di casa sul 18 pari. Nel finale, è lo stesso Tuccelli a chiudere il set con un ottimo mani out per il 25-21 finale.

Terzo set in cui sembra tutto in discesa sin dall'inizio per i nostri ragazzi: Crociati piazza tre servizi vincenti (8-4). Invece, a causa di qualche errore in attacco di troppo, Cesenatico si riavvicina, riducendo il distacco (18-17). Coach Botteghi affida la regia della squadra a Franzin per gestire la seconda metà del parziale (che si toglie lo sfizio del muro vincente del 23-21). E' uno splendido muro di Kyrylchuck (per lui due muri vincenti e 100% in attacco nel terzo set) a chiudere le ostilità (25-22).

Bellaria: Sampaoli 0, Evangelisti 15, Crociati 14, Nascimento 11, Rossi 3, Mazza 6, Boscain LIB, Tuccelli 1, Kyrylchuck 4, Franzin 1, Martignoni ne, Gentile ne. All. Botteghi – Matteucci

Cesenatico: Muccioli 2, Ceccarelli 10, Nori 2, Baldisserri 8, Prati 5, Raffoni 6, Brasina LIB, Campedelli 1, Venturi 0, De Grandis 0, Bassi 0, Mancinelli ne, Zavatti ne.