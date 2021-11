Rimini, tentò di uccidere la moglie. Condannato a 8 anni e 10 mesi in appello

Cronaca

Rimini

| 08:43 - 08 Novembre 2021

Il mattarello era stato ritrovato dalla Polizia intervenuta sul posto.



E' stato condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione un 44enne albanese, a processo per tentato omicidio. L'uomo aveva aggredito pesantemente la moglie con un mattarello.(Vedi notizia) La donna aggredita si era coperta volto e testa con le braccia per proteggersi. I colpi inferti dal compagno le avevano procurato la frattura degli arti superiori, ma se fossero arrivati al viso e alla testa, avrebbero potuto ucciderla: da qui l'accusa di tentato omicidio. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Gup di Rimini Vinicio Cantarini. Confermato anche il risarcimento danni in 60mila euro.



La donna si è costituta parte civile. Il suo avvocato è Fiorenzo Alessi, che aveva assistito Gessica Notaro nel processo ad Edson Tavares, per l'aggressione della ragazza. Al giudizio presente, come parte civile, anche la Gens Nova Onlus con l'avvocato Elena Fabbri, un'associazione che si occupa della tutela delle donne vittima di violenza che otterrà un risarcimento di 3000 euro.



Il 44enne albanese, difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, è in carcere dal giorno dell'aggressione, il 21 ottobre 2019, quando fu arrestato dalla Polizia.