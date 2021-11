Basket B, RivieraBanca lotta strenuamente ma cede al Roseto: 80-72

Sport

Rimini

| 21:46 - 07 Novembre 2021

Partita ad altissima intensità quella del PalaMaggetti dove RivieraBanca Basket Rimini cede il referto rosa (80-72)ad un'ottima Roseto solo dopo 40' di battaglia in cui i biancorossi hanno sempre risposto alle sfuriate dei padroni di casa, spinti da Nikolic (24) ed Amoroso (20). I ragazzi di coach Mattia Ferrari si portano due volte sul -5 nell'ultimo quarto senza però purtroppo riuscire a risalire definitivamente la china; contro un avversario di assoluto livello e senza Mladenov e Tassinari, Rimini ha costretto i padroni di casa ad una grande prestazione per ottenere i due punti.

Partenza lanciata per i padroni di casa che si portano subito sulla doppia cifra di vantaggio con le bombe di Turel e Nikolic ed i canestri di Amoroso (21-8 al 7'), Rimini tenta di ricucire con Masciadri ed Arrigoni ma Roseto piazza un altro mini allungo firmato Zampogna-Nikolic per chiudere il primo quarto (28-16). Ad inizio secondo quarto gli abruzzesi allungano sul +15 con la bomba di Ruggiero e le giocate di uno scatenato Nikolic (35-20 al 14'), ma il trio Saccaggi-Masciadri-Arrigoni costringe Quaglia al timeout (36-29 al 17'); Scarponi esce bene dalla panchina ed insieme ad un doppio Bedetti riporta Rimini sul -1 (36-35 al 19'), ma l'antisportivo di Saccaggi porta in dote 4 punti a Roseto che poi chiude sul +6 il primo tempo con la bomba di Ruggiero (43-37). Al rientro dagli spogliatoi sono i padroni di casa a fare la voce grossa col solito Amoroso che segna cinque punti filati e riporta i suoi con due cifre di vantaggio prima che la bomba di Pastore costringa Ferrari al timeout (54-41 al 24'); Turel allunga ulteriormente con tre bombe ma le triple di Rivali e Rinaldi ed il canestro di Bedetti riducono le distanze per chiudere il terzo quarto (64-55). Saccaggi ed Arrigoni fanno subito -5, ma due bombe consecutive di Amoroso ricacciano indietro i biancorossi (72-61 al 34'); Arrigoni segna sei punti filati e Quaglia chiama timeout (72-67 al 35') ma Roseto piazza un parziale di 6-0 firmato Nikolic-Ruggiero per un altro timeout di Ferrari (78-67 al 37'). Masciadri e Rivali provano a spingere la rimonta, ma nell'ultimo giro di orologio Roseto si assicura la vittoria col canestro di Nikolic

Il coach Mattia Ferrari "Ci è mancata lucidità e probabilmente un po' di energia. Roseto è stata avanti 40', noi le 2-3 volte che avremmo potuto cambiare l'inerzia della partita abbiamo commesso degli errori. Torniamo a casa sapendo di aver perso su un campo difficile, qui si poteva perdere anche al completo e noi non lo eravamo; abbiamo obbligato Roseto a giocare una grande partita, questa è una piccola soddisfazione. Abbiamo provato con le nostre armi a contrastarli, bisognerà poi riguardare la partita ed analizzarla: al di là dei discorsi rimangono i meriti di Roseto ed in parte nostri demeriti"

Come cambierà la squadra col rientro di Tassinari?

"Speriamo prima di tutto che possa rientrare senza problemi domenica prossima, sicuramente ci darà una grossa mano ma non bisogna caricare troppo il suo rientro. E' un giocatore di questa squadra, siamo contenti che rientri e di avere una rotazione in più così da avvicinarci sempre di più all'idea di squadra che avevamo in estate."

Il tabellino

Pallacanestro Roseto-RivieraBanca 80-72

ROSETO: Nikolic 26 (10/15, 1/2), Amoroso 20 (5/5, 3/7), Turel 11 (1/4, 3/11), Pastore 10 (3/4, 1/5), Ruggiero 10 (1/1, 2/5), Zampogna 3 (0/1, 1/2), Di Emidio (0/2, 0/4), Serafini (0/2), Mraovic, Gaeta NE, Bassi NE. All. Quaglia, Francani, Gullotto.

RIMINI: Arrigoni 24 (8/13, 0/3), Masciadri 15 (6/6, 1/4), Bedetti 9 (4/5, 0/2), Rinaldi 9 (3/6, 1/2), Saccaggi 8 (4/9, 0/3), Rivali 5 (0/1, 1/4), Scarponi 2 (1/4, 0/5), Fabiani, Amati NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 28-16, 43-37, 64-55