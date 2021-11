Calcio D, Cattolica castigato dall'ex Battistini: con il Mestre è 0-1

Sport

Cattolica

| 21:30 - 07 Novembre 2021

Il portiere Scotti.

Il Cattolica viene sconfitto di misura al Calbi dal forte Mestre con una rete dell'ex, il romagnolo Luca Battistini (4 reti nella stagione 2019-2020, prima ha militato nel Forlì e al San Marino con una comparsata al Rimini) - entrato al 12' del secondo tempo – realizzata a quattro minuti dalla fine di una partita equilibrata e sempre in bilico. Il gol è arrivato su una ripartenza: sul cross dalla destra in area è stato lesto Battistini, in vantaggio sul marcatore, a colpire a botta sicura.

Su entrambi i fronti non sono mancate le occasioni da rete: per due volte Traini sullo 0-0 ha avuto la palla gol davanti al portiere, ma una volta ha calciato alto e nell'altra la conclusione è stata parata dal portiere. Sempre nel primo tempo Nisi ha colpito la traversa di testa. Infine Docente nel recupero di testa non è riuscito a metterla dentro da buona posizione. Dall'altra parte è stato Scotti protagonista in almeno un paio di situazioni.

Che non fosse la giornata giusta per la squadra di Lilli del resto si è visto nel primo tempo quando sono stati costretti ad uscire per infortunio due under, prima Aprea e poi Cambrini. Il Cattolica è terz'ultimo con l'Este a quota 6 punti. Domenica trasferta a Levico Terme.

Il tabellino

CATTOLICA - MESTRE 0-1

CATTOLICA (4-3-3): Scotti; Landolfo, D’Angelo, De Vito, Manfroni (14’ st Moricoli); Santoni, Zebli, Aprea (26’ pt Abubakar); Nisi (38’ st Docente), Traini, Cambrini (33’ pt Mengucci). A disp.: Iglio, Morri, Strasser, Sabba, Simeoni. All.: Lilli.

MESTRE (3-5-2): Ronco; Politti, Fido, Busetto (21’ st Corteggiano); Vrikkis (21’ st Varotto), Tardivo, Galli, Ferchichi, Fabbri; Sottovia (12’ st Battistini), Grbac (21’ st Segalina). A disp.: Milan, Bortolin, Crescente, Severgnini, Pozzani. All.: Zecchin.

Arbitro: Gianpietro di Pescara.

Rete: 41’ st Battistini.

NOTE: spettatori 350. Ammoniti De Vito, Busetto, Politti e Varotto. Angoli 5-7.