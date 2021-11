Calcio RSM: il Tre Penne allunga, Libertas travolgente. Folgore sugli scudi

Sport

Repubblica San Marino

| 19:49 - 07 Novembre 2021

Il Tre Penne si conferma capolista anche al termine dell’ottava giornata, quella in cui gli uomini di Ceci superano a pieni voti l’esame Tre Fiori. Al quarto d’ora la vittoria di Città è già ipotecata, con le reti di Zonzini – già a segno contro il Cosmos – e Badalassi, sempre più leader della classifica marcatori. Stra vinto il duello a distanza con Gjurchinoski, primo inseguitore ed ora staccato di due marcature. Migani può festeggiare il clean-sheet, mentre il Tre Penne arrotonda con Cibelli in un finale di gara che al Tre Fiori costa il proprio capitano: espulso Davide Simoncini.

Non ci sono invece reti a Domagnano tra Murata e Juvenes-Dogana, dove le formazioni di Manuel Amati – sostituito in panchina da Girotti, e sarà così per le prossime due uscite – e di Achille Fabbri non si fanno male. Sono invece tante, tantissime le reti segnate al Federico Crescentini di Fiorentino dove la Libertas travolge il malcapitato Cosmos. I gialloverdi subiscono tre gol per tempo, confermando le proprie difficoltà nel trovare la porta avversaria. Fronte granata, si segnala la doppietta di Olcese, oltre alle reti di Fraternali, Basile e Aruci. Il fuoco amico di capitan Zaghini, invece, frutta il momentaneo poker del club di Borgo che chiuderà sul 6-0 l’incontro. Partita da dimenticare in fretta per il Cosmos, che dovrà fare a meno nel prossimo turno di Alex Cavalli – espulso per aver ricevuto due ammonizioni nello spazio di cinque minuti.

Deciso all’ultimo secondo, invece, il confronto tra Fiorentino e Faetano. I gialloblù devono fare mea culpa per non aver saputo gestire il doppio vantaggio ottenuto grazie alle reti di Kalemi, a segno una volta per tempo. Ad inizio ripresa, su calcio di rigore. I ragazzi di Malandri raccolgono i frutti dell’averci sempre creduto, accorciando con Abouzziane e impattando nel corso del quarto minuto di recupero con Luca Filippi. Gara nervosa e tesa, con otto provvedimenti disciplinari elevati da Andruccioli. Tra questi anche i due allenatori, con l’allenamento dal campo di Girolomoni proprio in seguito alla rete che ha determinato l’esito dell’incontro.

Passando alle sfide di oggi, perde terreno dalla vetta La Fiorita. Non cessa il periodo emergenziale per Oscar Lasagni, che in panchina porta giocatori quali Gasperoni, Di Maio, Loiodice, Rinaldi ed Amati. Insomma, metà del blocco che ha garantito finali e trofei degli ultimi anni, nella migliore delle ipotesi a mezzo servizio. La buona notizia è il ritorno in campo del terzino riminese e del capitano, ma stavolta – al cospetto di una Folgore quadrata, pur senza Bicchiarelli – i gialloblù non riescono a scamparla. La partita si decide nel finale di primo tempo, quando Spighi prima e Garcia poi, siglano il 2-0 confermato al triplice fischio.

Animi agitati ad Acquaviva, dove il confronto tra San Giovanni e Virtus termina appannaggio degli uomini di Bizzotto, che la sbloccano al quarto minuto di recupero del primo tempo. Poco prima, grandi proteste rossonere che costano l’espulsione a Fabio Giardi e Marco Tognacci, allontanati dalla panchina. Ha conseguenze sulla parità numerica invece la doppia ammonizione di Giacomo Conti, che si concretizza quando la Virtus aveva già trovato il punto del definitivo 2-0 con Sorrentino.

Chiude l’ottava giornata Domagnano-Pennarossa: continua la crisi dei giallorossi, senza mezze misure dopo l’avvio di stagione tremendamente positivo. A decidere le sorti dell’incontro è un unico gol, segnato a metà primo tempo da Enzo Zago.

I tabellini

Tre Fiori - Tre Penne 0-3

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle (dal 77’ Giampetruzzi), De Lucia, D. Simoncini, Cuzzilla, Adami Martins, Lualdi (dal 61’ Ciccione), Gjurchinoski, Pracucci (dal 46’ Dolcini), Zoumbare (dal 19’ Ferraro), Censoni

A disposizione: Castagnoli, Astolfi, Curatolo

Allenatore: Matteo Cecchetti

TRE PENNE

Migani, Sartori, Vandi, Righini, Lombardi, Genestreti, Battistini, Zonzini (dall’85’ Cibelli), Chiurato (dal 75’ P. Semprini), Gai, Badalassi

A disposizione: Zambetti, Casadei, Cauterucci, M. Semprini, Zafferani

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Marcatori: 8’ Zonzini, 14’ Zonzini, 87’ Cibelli

Ammoniti: Ciccione, Ferraro

Espulsi: D. Simoncini

Juvenes-Dogana . Murata 0-0

JUVENES-DOGANA

Manzaroli, Ancora, Boldrini, Mezzadri, Raschi (dall’82’ Muccioli), Baldazzi, Giangrandi, Michelotti (dal 72’ Pasquinelli), Tedesco, Baldini, Merli

A disposizione: Guidi, Muccini, Camillini, Zucchi, Gobbi

Allenatore: Alberto Girotti (Manuel Amati squalificato)

MURATA

Benedettini, Valentini, Genghini (dall’88’ Nanni), Diedhou (dal 46’ Gori), Tani, Vitaioli, Carlini (dal 63’ Babbini), Fall, Indelicato (dal 29’ Babboni), Comuniello, Bernardi (dall’88’ Casadei)

A disposizione: Castelgrande, Terenzi

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Laurentiu Ilie e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Carlini, Ancora

Libertas-Cosmos 6-0

LIBERTAS

Gentilini, Moretti (dall’81’ Stacchini), Fraternali, Barretta, Pesaresi (dal 75’ Gallesi), Morelli, Berretti (dal 78’ Alvarez), Cuomo, Giovagnoli, Aruci (dall’81’ Kuqi), Olcese (dal 78’ Basile)

A disposizione: Zavoli, Ndao

Allenatore: Gabriele Cardini

COSMOS

Gregori, Cavalli, Solazzo, Bartolucci, Sartini (dal 46’ Neri, dal 79’ Zafferani), Donati, Braghiroli, Valentini, Zaghini, Stella (dal 56’ Pari), Ura (dal 62’ Della Valle)

A disposizione: Batori, Celli, Venerucci

Allenatore: Alessandro Fabbri

Arbitro: Marcantonio Romanazzi

Assistenti: Francesco Lunardon e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Giacomo Cenci

Marcatori: 7’, 69’ Olcese, 21’ Fraternali, 27’ Aruci, 60’ aut. Zaghini, 82’ Basile

Ammoniti: Zaghini, Morelli, Cavalli, Della Valle, Valentini

Espulsi: Cavalli (doppia ammonizione)

Fiorentino-Faetano 2-2

FIORENTINO

Bianchi, Calzolari, Filippi, Paglialonga, Borgagni (dall’80’ Ban Kacem), Colonna (dall’83’ Terenzi), Molinari, Becchimanzi (dall’80’ Baizan), Mastrota, Perlaza, Abouzziane

A disposizione: Berardi, Muccioli, Michelotti, Jaupi

Allenatore: Enrico Malandri

FAETANO

Rossi, Romagna, Fatica, Tomassoni, Pini, Fall, Portanova (dal 55’ Soumah), Giardi (dal 61’ Della Valle), Cavalieri, Russo, Kalemi

A disposizione: Broccoli, Barretta, Dominella, Vandi, Paci

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Andrea Depaoli ed Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Elison Luci

Marcatori: 12’, 50’ rig. Kalemi, 69’ Abouzziane, 90’+4’ Filippi

Ammoniti: Portanova, Paglialonga, Della Valle, Molinar, Fall

Domagnano Pennarossa 0-1

DOMAGNANO

Colonna, Faetanini (dal 56’ Parma), Olivieri, Mazzavillani, Rossi, Bacchiocchi (dal 90’ Ottaviani), Gaiani, Nanni (dal 46’ Angelini, dall’87’ Semproli), Fancellu, Brighi (dal 56’ Gabellini), Bara

A disposizione: Leardini, Averhoff

Allenatore: Massimo Mancini

PENNAROSSA

Semprini, De Biagi, Martin, Baldani, D. Conti, Cola, Michelotti (dal 90’ Codispoti), Zago, Mariotti (dal 75’ Tamburini), Halilaj (dall’86’ Sebastiani), Rastelli

A disposizione: Giuliani, Marconi

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Leonardo Battista ed Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 22’ Zago

Ammoniti: Faetanini, Michelotti, Rossi, Sebastiani



Folgore - La Fiorita 2-0

FOLGORE

Gueye, Bonini (dall’87’ Aluigi), Rosini, Piscaglia, Sottile, Garcia, Golinucci, Spighi, Hirsch, Fedeli, Dormi

A disposizione: Astolfi, Francioni, Sabbadini, Aluigi, Nucci, Giardi, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

LA FIORITA

Vivan, Lunadei, Sanchez, Brighi, Grandoni, Sehail (dal 46’ Gasperoni), Errico, Bonifazi (dal 63’ Rinaldi), Zulli, Castellazzi, Guidi

A disposizione: Venturini, Neri, Di Maio, Loiodice, Amati

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Alessandro Salvatori e Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Andre Piccoli

Marcatori: 35’ Spighi, 43’ Garcia

Ammoniti: Piscaglia, Guidi, Spighi

San Giovanni - Virtus 0-2

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni (dall’82’ Tommasi), Angelini, Senja, De Biagi, Strologo (dall’89’ Tasini), Magnani, Berardi, G. Conti, Mema, Montebelli (dal 63’ Ugolini)

A disposizione: Montagna, Matteoni, E. Cecchetti, Satalino

Allenatore: Marco Tognacci

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni (dal 48’ Rinaldi), Gori, Ciacci, Magri (dal 65’ Baiardi), Golinucci, Apezteguia (dal 65’ Focaccia), Angeli, Sorrentino

A disposizione: Semprini, Ermeti, Castiglioni, Muggeo

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Mattia Sapigni e Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Marcatori: 45’+4’ Gori, 75’ Sorrentino

Ammoniti: Montebelli, G. Conti

Espulsi: G. Conti (doppia ammonizione)