Scivola sul sentiero durante un escursione in Valmarecchia: donna tratta in salvo

Cronaca

Poggio Torriana

| 19:42 - 07 Novembre 2021

Disavventura per una 56enne residente a Cesena, impegnata oggi (domenica 7 novembre), assieme al marito, in una passeggiata nella zona dei Saiano di Torriana, in Valmarecchia.

Arrivati al parcheggio di Ponte di Verucchio hanno iniziato la salita, percorrendo il sentiero Cai 03 che costeggia il fiume Marecchia e porta verso il santuario Mariano.

Durante la discesa, forse anche a causa del terreno bagnato - nella zona stava piovendo - la donna è caduta rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma a una gamba che le ha impedito di proseguire. Intorno alle 16.30 la donna ferita è stata soccorsa dal Soccorso Alpino e dal personale del 118 e infine portata all'ospedale Infermi di Rimini.