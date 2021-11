Calcio D, prova di forza del Lentigione: espugna San Mauro (1-2) in dieci per 53 minuti

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:13 - 07 Novembre 2021

Sconfitta interna per la Sammaurese per mano del Lentigione (1-2). Avvio equilibrato, poi gli emiliani passano in vantaggio al 15′. Caprioni, bomber della formazione reggiana, sfrutta il prolungamento di testa di Formato e insacca da dentro l’area. Al 25′ il numero 7 rivale si ripete con una prodezza dalla distanza, infilando il pallone all’incrocio dei pali e siglando così il raddoppio.

La Sammaurese prova a reagire, alza il ritmo e sfiora la rete cogliendo l’esterno della rete. Pochi istanti dopo Agiyemang viene espulso per doppia ammonizione, lasciando in inferiorità numerica la formazione di Serpini. Sulla conseguente punizione Merlonghi mette i brividi al portiere Sorzi calciando di poco alto.

Si va al riposo con il doppio vantaggio del Lentigione, che nella ripresa si rivela in grado di resistere alle iniziative giallorosse, sebbene in dieci uomini dal 35′, e anzi insistere spesso dalle parti di Cheli. La Sammaurese però non molla e al 65′ accorcia grazie al primo sigillo del classe 2004 Misuraca, autore di una magnifica rasoiata dai 20 metri circa. Nel finale si moltiplicano gli assalti di Gaiola e compagni, sfortunati e costretti a cedere al triplice fischio sebbene avessero meritato quanto meno un punto.

Il tabellino

Sammaurese-Lentigione 1-2

Sammaurese: Cheli, Gurini, Masini (63′ Nigretti), Benedetti, Gaiola, Gregorio, Casadio (63′ Bonaccorso), Lombardi (63′ Pierfederici), Merlonghi, Misuraca (76′ Zavatta), Giannini (76′ Asllani) A disp: Golinucci, Bonaccorso, Bolognesi, Asllani, Pierfederici, Zavatta, Nigretti, Sedioli, Sancisi All. Protti.

Lentigione: Sorzi, Iodice, Zagnoni, Tarantino, Caprioni (68′ Sala), Martino (55′ Staiti), Formato (76′ Rossini), Remedi, Bouhali, Agiyemang, Adusa (37′ Casini). A disp: Galeazzi, Sanat, Lorenzani, Canrossi, Bonetti. All Serpini

Reti: 15′ e 25′ Caprioni, 65′ Misuraca

Note. Ammoniti: Asllani. Espulsi: 37' pt. Agiyemang