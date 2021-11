Iniziativa benefica per i canili, ecco l'agenda da personalizzare con la foto del proprio cucciolo

Attualità

Rimini

| 19:12 - 07 Novembre 2021

Insegna canile Cerni.



Dopo il successo dell'iniziativa estiva, la distribuzione di quaderni e agende scolastiche in cambio di un'offerta, i canili di Rimini e Vallecchio, gestiti dalla cooperativa sociale Cento Fiori, lanciano iniziativa analoga per fine 2021: l'agenda 2022, personalizzabile nella foto di copertina (in cambio di un'offerta di 25 euro). Basta inviare, al momento dell'ordine, la foto in formato pdf o jpg in alta definizione sviluppata in verticale, all'indirizzo mail "agende.canilerimini @libero.it", entro e non oltre il 30 novembre. Chi invece vorrà l'agenda normale, senza personalizzazione, potrà ottenerla in cambio di un'offerta di 20 euro. "La nostra agenda vuole essere un modo anche per ricordare gli animali un pò più sfortunati,quelli in attesa di una famiglia tutta per loro, dell'adozione perfetta, ospitati magari in un canile come il nostro, e che tutti quanti noi operatori e volontari vorrebbero vedere anche la loro foto stampata come copertina di un'agenda dalla famiglia che li adotterà. Nel frattempo non potevamo non pensare anche a loro e abbiamo realizzato delle agende con l'immagine dei cani ospitati dal canile di Rimini", spiega l'amministrazione del Canile Cerni in una nota sui social.



La consegna delle agende è in programma sabato 18 dicembre, in occasione di un open day al canile Cerni di Rimini.