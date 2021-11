Coronavirus: nel riminese contagi stabili, in regione sono invece cresciuti

Attualità

Rimini

| 15:17 - 07 Novembre 2021

Bollettino Covid 7 novembre 2021.



Nel riminese si registrano 42 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 31 sintomatici e 11 asintomatici. In settimana 248 casi, media 35 al giorno, dati identici a quelli della scorsa settimana. Non si registrano decessi e rimane un paziente in terapia intensiva.



In regione tre decessi: un 74enne e un 86enne in provincia di Bologna, un 85enne per il ravennate. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (36), salgono a 329 nei reparti Covid (+11). I nuovi casi sono 565 su 20.866 tamponi, tasso di positività 2,7%

CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi, Modena e Ravenna (77 ciascuna), Cesena (55), Forlì e Rimini (entrambe con 42 casi), Ferrara (38), Parma (37), Reggio (36). Infine Imola con 24 e Piacenza con 18 nuovi casi.