Moto 3: Acosta vince gara e titolo in Portogallo, Migno e Antonelli sul podio

| 13:28 - 07 Novembre 2021

Niccolò Antonelli (foto Snap Shot).

Pedro Acosta è il campione della Moto3. In Portogallo ha conquistato gara e titolo, precedendo sul podio Migno e Antonelli. Foggia, dopo aver recuperato 76 punti in sei gare, è finito fuori pista in un incidente che è costato la squalifica a Binder, arrivato quarto al traguardo. Acosta, quinto spagnolo a vincere in categoria, è il primo esordiente a vincere il titolo in Moto3 dopo Loris Capirossi, 31 anni fa. Il pilota italiano rimane però il più giovane vincitore, a 7 anni e 165 giorni (un giorno in meno di Acosta).