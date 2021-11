Statale 16 Bellaria-Cattolica, presidente provincia: "Serve nuovo tracciato, non si torna indietro"

Attualità

Rimini

| 12:35 - 07 Novembre 2021

Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini.

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, in una nota, fa il punto sul progetto della nuova Statale 16 tra Bellaria e Cattolica. Al momento il progetto di Anas è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi Stato-Regione ed è in fase di Valutazione di Impatto Ambientale. "Ma tornare indietro e fermare l’opera sarebbe un clamoroso errore", spiega Riziero Santi, che aggiunge: "Ogni giorno ci lamentiamo di come la viabilità non funziona, ma non vogliamo decidere sul cosa fare".



LA NOTA DI SANTI A fasi alterne si riapre il dibattito sul nuovo tracciato della ss16 fra Bellaria e Cattolica. Provo a fare chiarezza e a dire la mia. Il tracciato della nuova strada, previsto oggi nella progettazione Anas, è stato discusso, mediato e alla fine approvato in Conferenza dei Servizi Stato-Regione, in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, con il contributo di tutti gli enti e Comuni coinvolti, con gli inevitabili mal di pancia che vengono al momento della progettazione di ogni opera che impatta così fortemente col territorio.

Il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale con esito positivo è il frutto di una mediazione fra esigenze e criticità diverse e presenta quattro nodi, affrontati e risolti mediando fra le diverse esigenze. L’impatto con gli orti a Rimini nord, l’abbattimento di case al Villaggio primo Maggio di Rimini; lo svincolo a Riccione nord che si innesta in una viabilità ritenuta inadeguata e l’attraversamento del quartiere Belvedere a Misano Adriatico ritenuto molto impattante. Il progetto è stato sottoposto a tutti i passaggi autorizzativi, compreso la VIA da parte del Ministero dell’Ambiente sulla quale di recente la comunità locale ha esercitato una iniziativa corale per ottenere la proroga della validità scaduta in parte per l’inerzia dell’Anas e, in parte, per le indecisioni del territorio.



Anas, da qualche mese, ha avviato le procedure di monitoraggio sismico delle aree interessate alla realizzazione dell’opera, fase propedeutica all’avvio dei lavori, previa approvazione dell’opera da parte del Ministero, con coinvolgimento dei Comuni e della Regione Emilia-Romagna. Ora però, col dibattito che si è riaperto in queste settimane, ci troviamo di fronte ad un crocevia di strade possibili da intraprendere nell’iter realizzativo dell’opera: dare impulso e continuità sollecitando il finanziamento dell’opera da parte del Governo e la continuità realizzativa da parte dell’Anas; sostenere la richiesta di cambiamento, (anche parziale), del tracciato, con la conseguenza che si dovrà ripartire daccapo e rifare la procedura della VIA, con un altro stop e tempi biblici da affrontare; chiedere interventi di miglioramento del tracciato risolvendo i nodi critici ancora presenti e risolvibili senza modifiche sostanziali alla VIA.



Il valore di un nuovo tracciato per la SS16 è condiviso da tutti, compreso coloro che sono critici su singoli spezzoni che li riguardano più direttamente. Abbiamo un asse viario strategico che sopporta un traffico da 40 a 30mila veicoli al giorno passando a pochi metri dalle finestre delle case, dentro centri abitati della costa fortemente urbanizzati e congestionati, con tempi di percorrenza insopportabili sia per il traffico privato che per quello commerciale e del trasporto pubblico.



La mia idea è che tornare indietro e fermare l’opera sarebbe un clamoroso errore. Per questo ho già incontrato Anas, Regione e associazioni degli agricoltori per concordare la soluzione che propone modifiche migliorative necessarie che ritengo di buon senso e certamente accoglibili da parte di Anas e del Ministero delle Infrastrutture. Quindi, avanti tutta con gli aggiustamenti possibili senza mettere a rischio la continuità nella realizzazione dell’opera. E’ necessario un chiarimento urgente a livello istituzionale con tutti i soggetti interessati, per questo nei prossimi giorni mi attiverò per organizzare un incontro che faccia chiarezza sugli obiettivi e sulle procedure. Rimanere in mezzo al guado è la cosa peggiore che possiamo fare come territorio. Ogni giorno ci lamentiamo di come la viabilità non funziona, ma non vogliamo decidere sul cosa fare. E’ chiaro a tutti che occorre un asse infrastrutturale che sposti il traffico fuori dalla parte più urbanizzata della città. E’ una soluzione migliorativa anche dal punto di vista ambientale.