Volley B, Titan Services ko nel derby con la Ventil System: 3-0

| 12:34 - 07 Novembre 2021

La Beach & Park San Marino.

Doppia sconfitta per le squadre sammarinesi di volley

Serie B maschile Cade la Titan Services nel derby giocato sabato a San Giovanni in Marignano 3-0 (24, 15, 17). “Non siamo mai stati nel match, anche se a guardare il punteggio del primo set potrebbe sembrarlo – è il commento di coach Stefano Mascetti nel post partita. – E’ una sconfitta netta ma giusta sia per la forza dell’avversario, sia perché non abbiamo mai giocato come sappiamo fare né come squadra né come singoli. Abbiamo fatto troppo poco per mettere in difficoltà la Ventil System: non siamo stati il San Marino delle altre occasioni”.

Il tabellino

Ventil System S. G. in Marignano – Titan Services 3-0

Ventil System: Conci 8, Campi 4, Franco 8, Uguccioni 21, Ferraro (L1), Peroni 5, Cafaro 1, Zanni, Tomassi (L2). N.E. Magi, Alessandri, Dimichele, Ercoles, Sanchi. Ace 9. Muri punto 5. All. Alessandro Della Balda.

Titan Services: Kiva 8, Frascio 12, Rondelli 1, Bernardi 3, Carigi, Pancotti, E. Lazzarini, Borghesi, Benvenuti 10, Ricci, Cicconi 1, A. Lazzarini (L1), Bacciocchi (L2), Zonzini 7. Ace 2. Muri punto 5. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Rosaria Lo Buglio (1° arbitro) e Flavia Caltagirone (2°).

Classifica Bontempi Casa Collemarino 9, Montesi Volley Pesaro 9, La Nef Osimo 9, Paoloni Macerata 9, Ventil System San Giovanni in Marignano 8, Titan Services San Marino 7, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 6, Novavolley Loreto 5, Volley Potentino Macerata 3, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Us Volley 79 Civitanova Marche 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 5: Titan Services – Iseini Volley Alba Adriatica. Sabato 13 novembre alle 18.30 a Serravalle.

Serie D femminile. Volley Team San Giuliano – Beach & Park San Marino 3 a 0 (13, 18, 24). Ancora una sconfitta per 3 a 0 per la Beach & Park San Marino nel recupero della prima giornata di campionato sul campo del Volley Team San Giuliano di Rimini. “Abbiamo perso contro una squadra alla nostra portata ma più quadrata di noi. – Spiega coach Wilson Renzi. – Il primo set lo abbiamo giocato come gli altri sei delle partite precedenti: le ragazze erano molto tese e, di conseguenza, fallose. Nel secondo parziale si è visto qualcosa in più, meno errori in battuta, e, generalmente, maggiore precisione. Nel terzo set ho cambiato la formazione e le cose sono andate meglio, con più ritmo nel gioco e in battuta. Abbiamo anche preso qualche punto di vantaggio. Sul 22/20 abbiamo trovato un ace e poi un’occasione per chiudere sul 24/22 ma ancora per una battuta sbagliata ma non siamo riuscite a portare a casa il set. Peccato”.

Beach & Park: Tura 12, Filippi 1, Ricciotti 9, Menicucci 1, Esposito 2, Valentini 1, Rossi 3, Bernardi, Casadei, Pasolini (L1), Renzi. N. E.: Carlini (L2). all. Wilson Renzi.

Classifica. Portuali Ravenna 12, Progetti Volley Forlimpopoli 9, Teodora Ravenna 8, Libertas Forlì 8, Volley Team San Giuliano 7, Volley Santarcangelo 4, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, , Idea Athena Rimini 3, Beach & Park San Marino 0, Villa Verucchio 0.