Meteo: sul riminese qualche pioggia sparsa, forti raffiche di bora sulla costa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:21 - 07 Novembre 2021

Alta marea a Bellaria Igea Marina (foto di Federico Antonioli).

Il nostro territorio continua a risentire marginalmente di una circolazione depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale, che determinerà giornate variabili. Nel corso di lunedì l’interazione tra il flusso umido sud-occidentale presente e l’arrivo di aria più fresca da nord potrà favorire un po’ più di instabilità, nonché un rinforzo della ventilazione dal pomeriggio-sera.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 07\11\2021 ore 12:00





LUNEDI 8 NOVEMBRE



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: possibilità di piogge sparse, più probabili tra pomeriggio e sera specialmente sull’entroterra.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra 8 e 11 gradi, massime comprese tra 11 e 13 gradi.

Venti: inizialmente deboli settentrionali, tendenti a disporsi da nord-est tra pomeriggio e sera, fino a divenire moderati con raffiche forti su costa e mare.

Mare: poco mosso al primo mattino con moto ondoso in aumento fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Attendibilità: media.



MARTEDI’ 9 NOVEMBRE



Stato del cielo: addensamenti consistenti sull’entroterra e possibili parziali schiarite in mattinata, con tendenza a generale aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: generalmente assenti, non esclusi isolati piovaschi sull’entroterra.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 7 e 11 gradi, massime

comprese tra 7 e 11 gradi.

Venti: da moderati a tesi da nord-est con rinforzi su costa e mare; sino a forti sul crinale

appenninico con raffiche di burrasca specie al mattino, e tendenza a graduale attenuazione.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: media.



MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE



Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: generalmente assenti, non esclusi isolati piovaschi sui rilievi nella mattina.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra 7 e 10 gradi, massime comprese tra 10 e 12 gradi.

Venti: deboli da nord-ovest.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: tra giovedì 11 e sabato 13 il nostro territorio continuerà ad essere marginalmente interessato da una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo sud-occidentale. Il contesto meteorologico sarà pertanto variabile, con transito di nuvolosità alternata a schiarite, più ampia sabato. La probabilità di precipitazioni sarà scarsa o nulla per l’intero periodo, mentre ad oggi non si esclude un incremento del campo di vento dai quadranti meridionali. Le temperature sono previste in aumento fino a venerdì, con valori massimi a Rimini fin sui 15 gradi, e in lieve flessione da sabato.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram