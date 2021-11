Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:09 - 07 Novembre 2021

Gli Angels espugnano il parquet della Cestistica Argenta per 78-74 al termine di un match equilibrato risolto nel finale grazie alla serie di tiri liberi ed una difesa di ferro. Bene Colombo al suo esordio in canotta gialloblu. In nove sono andati a segno. Prossimo match in casa sabato 13 novembre alle ore 18.00 al Pala SGR contro il Guelfo.

ANGELS: James 8, Pesaresi 19, Chiari 5, Fusco 15, Colombo 12, Mulazzani 2, Ramilli 7, Buzzone 7, Mazzotti 3. All. Bernardi

PARZIALI: 24-30; 47-48; 63-66