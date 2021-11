Calcio Eccellenza, la Savignanese si rilancia: hurrà a Cotignola (0-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 00:44 - 07 Novembre 2021

Foro dal sito Savignanese.

Con un inizio incisivo e convincente la Savignanese fa suo l’anticipo del sabato alCotignola vincendo per 1-0. La Savignanese fa subito sul serio. Al 3′ il tiro di Tourè viene deviato in angolo. Poi ci prova Osayande. Al 10′ crossi d Mazzarini, incornata di Osa, ma Lofiedo blocca. La gara si sblocca al 23′: Battistini lancia Tourè che controlla, salta un difensore ed insacca con un destro preciso.Ripresa di controllo per i gialloblù che hanno la situazione sempre sotto controllo e non rischiano praticamente nulla. Domenica prossima al Capanni arriva il Football Cava.

Il tabellino

Cotignola: Lofiedo, Leonardi, Magari (86′ Fiorillo), Serra, Gramigna, Ponseggi (80′ Merli), Mengozzi E, Paganelli, Savelli, Martino (88′ Bertaccini), Chiarini A disp: Quarneti, Donati, Merli, Quintè, Orlando, Fiorillo, Bertaccini, Rahimi, Babini All Folli

Savignanese: Rossi, Battistini (70′ Rossi A), Pasini (49′ Andreoli), Guidi, Varrella, Mazzarini, Zoffoli, Tola, Osayande (88′ Zammarchi), Turci, Tourè (77′ Sacchetti) A disp: Fusconi, Santoro, Rossi A, Bergonesi, Andreoli, Zammarchi, Mancini, Sbrighi, Sacchetti All Montanari

Note. Ammoniti: Serra, Gramigna, Varrella, Mengozzi E

Rete: 23′ Toure