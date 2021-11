Boccette A1, GHP Taverna Verde Forlì nuova capolista. Bt Bussecchio perde la testa nel big match col Manuel Imola

Sport

GHP Taverna Verde Forlì nuova capolista. Bt Bussecchio perde la testa nel big match col Manuel Imola. Circolo Sport Ravenna mantiene il contatto con le tre grandi. Tex Master Novellara vola.

Nella nona giornata del campionato regionale di serie A1 i campioni del Bt Bussecchio perdono l'imbattibilità in casa del Manuel Caffè Bocciofila Imola e ne approfitta Ghp Taverna Verde Forli (vittoria casalinga col Clai sasso Morelli) per passare al comando. Nel big match di Imola perde l'imbattibilità anche l'alfiere del Bt Bussecchio Iuri Minoccheri messo sotto da un inarrestabile Luca Molduzzi, ora unico a percorso netto di tutto il campionato e tra gli imolesi delude il campione italiano master Daniele Ricci (ex Bussecchio) surclassato da Richard Galiandro suo sostituto nelle file forlivesi . Continua il buon momento del Circolo Sport Ravenna che rimane a contatto con le prime tre della classe. Tex Master Novellara passa di forza a Settecrociari. Leon D'Oro Molinella ancora in affanno.

Tabellini

Manuel Caffè Bocciofila Imola – B.T. Bussecchio Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Bacci e D. Cortecchia contro L. Versari e M. Morri 38-80, L. Molduzzi c I. Minoccheri 103-41,

M. Zoffoli e A. Stella c D. Calubani e M. Grilli 81-73, C. Sandrini c E. Rosa 102-62, V. Cristofori c A. Galli 100-98, D. Ricci c R. Galiandro 73-106.

G. H. P. Taverna Verde Forlì – Clai Sasso Morelli 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Cicali e L. Ravaglia c S. Bagli e W. Cantelli 81-70, A. Corbetta c A. De Antonis 89-100,

L. Alpi e F. Perugini c L. Molinaro e A. Sandri 81-23, G. Peruchetti c R. Zanelli 101-41,

C. Leonardi c L. Turroni 91-104, A. Nadery c M. Brusa 104-43.

Bussecchio 3 – Circolo Sport Ravenna 2 – 4 (p.t. 1-2)

F. Ferrini e A. Nerla c A. Bandini e F. Benedetti 76-89, M. Merloni c A. Taroni 100-69,

E. Lolli e M. Ferrini c D. Melideo e D. Morini 63-83, D. Sandroni c L. Mini 100-82,

L. Paniccia c GL. Sandoni 70-100, S. Celani c L. Draghetti 74-106.

RG Impianti Settecrociari Cesena – Tex Master Novellara 1 – 5 (p.t. 1-2)

B. Cicognani e M. Morosi c C. Gualandri e S. Vecchi 81-16, M. Fabbri c A. Lugli 88-105,

S. Casadei e GL. Bianchini c D. Giampellegrini e C. Bussei 42-87, M. Convertino c S. Bussei 78-100, R. Bassenghi c D. Gavioli 68-100, M. Foiera c L. Beneventi 32-107

B.T.V. Molinella – Camo Maris Cantonese 5 – 1 (p.t. 3-0)

R. Asnicar e A. Trerè c M. Iaccarino e S. Vezzalini 80-53, Max Vassura c T. Bovo 100-55,

S. Nanni e M. Romualdi c F. Ghelfi e C. Bondavalli 80-44, S. Camprincoli c A. Pavarotti 75-100,

M. Vassura c S. Copelli 100-73, D. Sgargi c M. Pasinelli 100-75.

Bbzo Cafè Villanova – Andrea Costa Carpi 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Cillani e L. De Carli c S. Gavioli e F. Golinelli 81-72, R. Verlicchi c G. Lugli 104-83, D. Ancarani e PP. Minguzzi c P. Bortolotti e L. Montorsi 61-81, S. Laghi c D. Degli Esposti 50-100, GL. Chiarini c F. Arleoni 91-103, A. Dalmonte c P. Mazzi 101-54.

President Park Ronco – Leon D'Oro Molinella 3 – 3 (p.t. 2-1)

S. Dallara e C. Graffieti c A. Pinardi e A. Scarselli 81-71, M. Fucchi c F. Corradini 79-102,R. Romualdi e G. Sacchetti c P. Vitelli e A. Monti 80-73, C. Bartolini c A. Messori 59-106, M. Vanin c GL. Dolzani 79-108, F. Giustiniani c L. Cardinali 102-80.

Cà Vento Bagnacavallo – Time Out Martorano 4 – 2 (p.t. 1-2)

E. Facciani e A. Dall’Oppio c R. Moro e M. Valzania 74-82, A. Ribani c G. Fabbri 113-66, I. Vannini e A. Bartolini c D. Daltri e A. Braghittoni 58-84, W. Morini c L. Biondi 106-76, R. Ravaioli c F. Ricci 107-90, L. Bassi c M. Tumedei 100-94.

Classifica

G.H.P. Taverna Verde punti 24, B.T. Bussecchio Forlì punti 22, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 20, Circolo Sport Ravenna punti 19, Tex Master Novellara punti 15, Camo Maris Cantonese e Andrea Costa Carpi punti 12, B.T.V. Molinella, Clai Sasso Morelli punti e Leon D'Oro Molinella 11, President Park Ronco e RG Impianti Settecrociari punti 10, Bbzo Cafè Villanova e Bussecchio 3 punti 9, Cà Vento Bagnacavallo e Capitan Bagati Bellaria punti 8, Time Out Martorano punti 6, Bussecchio 2 punti 1.

Manuel Caffè Bocciofila Imola , Leon D'oro Molinella, Bussecchio 2 e 3 hanno un partita in meno.