Basket D, la Stella doma Castel San Piero allo scadere con una bomba di Pulvirenti: 68-65

Sport

Rimini

| 17:58 - 06 Novembre 2021

Foto FB Stella.

Con un tiro vincente da tre punti di Pulvirenti allo scadere, la Stella Rimini ha battuto Castel San Pietro 68-65

Roster quasi al completo per coach Casoli, che lascia in tribuna solo il capitano Andrea Naccari a causa dei problemi alla caviglia.

I padroni di casa subito in vantaggio con un parziale di 11 a 6 che costringe coach Creti a richiamare i suoi in panchina. Time-out e contro time-out che mettono in crisi i gialloblù. Non riescono più a trovare la via del canestro, mentre gli ospiti ingranano la marcia fino al 11- 16 di fine primo quarto.

La partita diventa in salita per la Stella, che non trova con facilità la via del canestro e in difesa lascia troppo spazio di manovra agli esterni avversari. Ma con testa e lucidità, inizia la rimonta fino ad impattare sul 32-32 prima dell’intervallo ridotto a cinque minuti nei campionati regionali.

Nella seconda parte della gara sono i riminesi a portarsi subito in vantaggio, senza però mai raggiungere la doppia cifra. Le due squadre continuano su binari paralleli, con gli avversari che reagiscono ad ogni tentativo di fuga casalinga.

Si arriva all’ultimo minuto con le squadre in perfetta parità (63-63). I gialloblù costruiscono un buon attacco corale che porta la Stella al +2 grazie al canestro di Alessandro Gori. Coach Creti chiama il suo ultimo time-out spostando la rimessa in attacco, ma 14 secondi non bastano per concludere l’azione e arriva una pesantissima palla persa. A questo punto è Coach Casoli a richiedere la sua ultima sospensione, quando sul cronometro mancano 29”. Rimessa in attacco anche per i riminesi, che con un’ottima circolazione di palla lasciano passare i secondi, il tiro di Gori dai 6 e 75 rimbalza sull’anello ma non entra.

Il pallone finisce proprio nelle mani di Creti, che si invola in un coast-to-coast solitario terminato con assist al bacio per Pedini, che appoggia un semplice layup al tabellone siglando a referto il 65-65. Mancano 5” alla fine, rimessa di Gori che serve Davide Pulvirenti che parte sulla sinistra, arriva al limite dell’arco e fa partire un gancio di sinistro che si insacca di tabella al suono della sirena mandando in delirio tutto il “palazzetto” della Stella.

Ottime le prestazioni di Davide Pulvirenti e Andrea Serpieri. Entrambi con 14 punti a referto (Serpieri perfetto dal campo con 6 su 6 da 2, e 2 su 2 ai liberi).

Di sostanza anche la gara di Valerio Accardo che mette 3 bombe su 4. Due consecutive nella seconda parte della gara, fondamentali per dare respiro a tutta la squadra.

Meno punti del solito per Stefano Curcio e Riccardo Frattarelli che si riscattano con 15 rimbalzi e 3 assist per Curcio; 6 recuperi, 2 assist e 3 stoppate per Frattarelli.

Il tabellino

Polisportiva Stella- Castel San Pietro 68-65

Pol. Stella: Calderone, Cancellieri, Gori 12, Verni 5, Pulvirenti 14, Ferrini 3, Serpieri 14, Curcio 7, Accardo 9, Frisoni, Frattarelli 4. All. Casoli, Polverelli.

Castel San Pietro: Landini, Zuffa 3, Fusella 2, Turrini 2, Piani Gentile 6, Pedini 5, Creti 10, Zaniboni 7, Pontrelli, Mondanelli 5, Capobianco 8, Tabellini 17. All. Creti, Baroncini.

PARZIALI: 11-16, 32-32, 52-47