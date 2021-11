Riccione: Paolo Attivissimo ospite della domenica della Convention di fantascienza

Attualità

Riccione

| 17:01 - 06 Novembre 2021

Paolo Attivissimo.

Ultima giornata per Reunion XVII, la convention di fantascienza ma non solo che ha portato a Riccione al centro congressi dell'Hotel Mediterraneo tanti appassionati felici di riunirsi dopo lo stop imposto dalla pandemia.



Ricco il programma della terza ed ultima giornata.



Domenica ancora gli incontri con gli ospiti d'onore l'attore e doppiatore Alessandro Rossi e l'attore e tecnico Trevor Butterfield. Alle 12 Marcello Rossi, Maury Incen e Fabio Marchionni presenteranno "Mario & Mario" una nuova audioserie di fantascienza. Alle 14.30 il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo ci parlerà di "Turisti spaziali e dove trovarli". Alle 17 una nuova proiezione di "Trek It".



La convention è realizzata rispettando tutte le norme di sicurezza. Per accedere è necessario pre-iscriversi qui https://www.stic.it/eventi/REUNION/iscrizione.html e presentare all'ingresso il Green Pass.