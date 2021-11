Rimini: zona del Centro Studi senza luce otto ore, per lavoro in corso

Attualità

| 15:41 - 06 Novembre 2021

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (domenica 7 novembre) effettuerà un'interruzione programmata del servizio elettrico nell’area Centro Studi di Rimini per consentire a una ditta incaricata dalla Provincia di Rimini di realizzare attività edili, che possono interferire con le linee elettriche interrate di media e bassa tensione.



L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il “fuori servizio programmato” di alcune linee di bassa e media tensione nelle fascia oraria 8:30 -16:00. Di seguito le vie interessate (non sono riportati i numeri civici): via Rossetti, v Beltramelli, v Fada, v Lagomaggio, v Bergalli, v Bizzoni, v Stampa, v Agnesi, v Sirani, v Deledda, v Gallina, v Flaminia.



E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.