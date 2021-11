Coronavirus: nel riminese 47 nuovi casi. Calano ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:37 - 06 Novembre 2021

Bollettino Covid 6 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 47 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 41 sintomatici e 6 asintomatici. In settimana finora 206 casi, media 34 al giorno (stabile rispetto alla scorsa settimana quando era di 35). Non si registrano decessi e cala di un'unità il numero dei pazienti in terapia intensiva (-1, totale 1).

Anche in regione nessun decesso e calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 36, -4. Nei reparti Covid salgono invece a 318 (+16). Per ciò che concerne i nuovi casi, sono 561 su 28.369 tamponi, tasso di positività 1,9%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 111 nuovi casi e Modena con 85; seguono Ravenna (58), Forlì (54), Reggio e Rimini (entrambe con 47 casi), Cesena (41), Parma (39). Infine: Ferrara e Imola (con 30 casi ciascuna) e Piacenza con 19 nuovi casi.