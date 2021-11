Cattolica: soccorsi due profughi alla stazione

Cronaca

Cattolica

| 15:18 - 06 Novembre 2021

Polizia Municipale (foto di repertorio).



Intervento ieri mattina (venerdì 5 novembre) della polizia municipale di Cattolica nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono stati fermati due cittadini extracomunitari. Al termine degli accertamenti di rito risultava che le persone in questione, una proveniente dal Bangladesh e l'altra dall'Afghanistan entrambe sprovviste di documenti, si trovavano irregolarmente da 2 giorni in Italia e manifestavano intenzione di richiedere asilo politico. Dopo gli accertamenti sanitari volti ad escludere contagio da Covid, che davano per entrambi esito negativo, la pattuglia li ha accompagnati in Questura a Rimini per la formalizzazione della richiesta di protezione umanitaria. Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati riaccompagnati a Cattolica presso la Caritas cittadina dove effettueranno il periodo di quarantena di legge.