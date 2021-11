Pestaggio in hotel, al setaccio le telecamere di viale Regina Elena

Cronaca

Rimini

| 08:33 - 06 Novembre 2021

Un agente della polizia di Stato.

Stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza in viale Regina Elena e di alcune attività commerciali della zona. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Rimini sono al momento impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili della brutale aggressione, che ha visto come vittima un 45enne napoletano. (Vedi notizia) Gli agenti sperano che qualcuno abbia visto o sentito qualcosa mercoledì scorso in un hotel di Rimini quando è avvenuto il pestaggio. L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bufalini, dov'è stato trasferito dopo l'improvviso aggravamento delle sue condizioni, e non è in grado di parlare.