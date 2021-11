Si guasta una giostra alla fiera di San Martino, in tre bloccati a diversi metri di altezza

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:00 - 06 Novembre 2021

L'intervento dei Vigili del Fuoco.

I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti, poco dopo le 22 di venerdì, a Santarcangelo di Romagna per soccorrere tre ragazzi rimasti bloccati in una giostra del luna park allestito in occasione della Fiera di San Martino. I tre giovani erano saliti sull'attrazione ma qualcosa è andato storto e sul finale sono rimasti fermi a diversi metri di altezza. I vigili del fuoco intervenuti, hanno improntato una manovra Saf (Speleo Alpino Fluviale), trasportando a terra tre ragazzi in buone condizioni.