Calcio D, il Mezzolara si rinforza con i 2000 Jacopo Finessi e Francesco Busi

| 11:53 - 06 Novembre 2021

Questi i movimenti più significativi nel girone D a chiusura del mercato nella giornata di venerdì. Il Prato ha tesserato il centrocampista Drebril Djibril Ba, classe 2002. La scorsa stagione ha militato nell'Olympia Agnonese. Contestualmente, ha ceduto Ibrahima Diallo e Simone Guida rispettivamente alla Vastese ed al Tritium. Il secondo è un difensore centrale classe 2000. In D ha giocato con Sanremese, Agropoli e Casale (32 presenze e 2 gol).

Il Tritium ha ingaggiato altre pedine: Simone Diana e Christian Colnaghi: Diana è un esterno del 1999 ex Fanfulla, Città di Sangiuliano e Legnano; Colnaghi è invece un portiere del 2000 ex Fanfulla, Castellanzese e Legnano. Altro portiere tesserato è Edoardo Dieci,classe 2003 proveniente dalla Folgore Caratese e con un passato tra le fila della Pro Sesto. Tesserato anche l'attaccante Matteo Vincenzi classe 2002, ex Como (gol all'esordio) nella scorsa stagione. Poi è la volta dell'attaccante Filippo Franchi, classe 1998, 26 presenze in Serie C nella passata stagione al Matelica, prima ex Chieti, Avezzano, Tuttocuoio in serie D.

Il Mezzolara dà il benvenuto a Jacopo Finessi e Francesco Busi. Jacopo, classe 2000, è un centrocampista - trequartista cresciuto nel settore giovanile del Milan dove ha militato fino alla Primavera, prima di approdare in serie D con la maglia dell'Adriese, del Legnago e della Folgore Caratese. Francesco, sempre classe 2000, è un difensore centrale proveniente dal Real Calepina squadra militante nel girone B della Serie D ed è cresciuto nel settore giovanile del Bologna.