Entra nel vivo la convention di fantascienza: a Riccione attesi i cosplayer

| 17:20 - 05 Novembre 2021

E' entrata nel vivo la Reunion Convention, 17esima edizione della manifestazione di fantascienza invernale organizzata da STIC-AL Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Italian Klinzha Society - Ass. Culturale e Ultimo Avamposto. Tanti gli appuntamenti del weekend al Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo di Riccione. Sabato alle 11 incontro con Claudio Sonego sulle musiche di Star Trek. Al pomeriggio appuntamento con gli ospiti d'onore: l'attore e doppiatore Alessandro Rossi e l'attore e tecnico Trevor Butterfield. Alle 17.30 la proiezione di "Trek It" per la prima volta in versione integrale. Un documentario realizzato da Marcello Rossi e Roberto Baldassarri dedicato al fandom di Star Trek in Italia e presentato da Giovanni Mongini.

In serata la convention sarà invasa dai colorati cosplayer per la consueta sfilata dei costumi con alieni di tutte le forme e le razze.