Neolaureata novafeltriese premiata alla Camera dei Deputati per merito accademico

| 07:12 - 07 Novembre 2021

Virginia Mancini.

Venerdì 16 novembre palazzo Montecitorio ospiterà la cerimonia di premiazione degli studenti universitari che si sono distinti negli studi, sia per i risultati ottenuti, sia per il tempo di completamento degli studi. A Roma ci sarà anche la novafeltriese Virginia Mancini, classe 1997, laureatasi con 110/110 nel luglio del 2019 (nella prima sessione utile per i laureandi) in economia aziendale, presso il campus di Rimini dell'Università di Bologna. La cerimonia era stata posticipata a causa dell'emergenza Covid. Tra qualche giorno Virginia dunque entrerà, con altri studenti prodigio, nella Camera dei Deputati, accolta dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, per un momento particolarmente emozionante che custodirà nei propri ricordi. Virginia un mese dopo la laurea ha trovato impiego nell'amministrazione della Soricom, ditta di Novafeltria, con l'idea di riprendere gli studi e di prendere la laurea magistrale, qualora gli studi fossero compatibili con il lavoro. Nel contempo ha perfezionato la propria formazione, partecipando a un master in global marketing, comunicazione e made in Italy. Virginia ha mostrato il proprio talento non solo negli studi e nel lavoro: è infatti un'abile musicista e ha imparato a suonare la chitarra da bambina, seguendo le lezioni private del maestro Poggioli di Perticara, e perfezionandosi studiando tre anni presso l'Istituto Musicale Sammarinese.