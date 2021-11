Coronavirus: nel riminese 49 casi, in regione superata quota 600

Attualità

Rimini

| 16:23 - 05 Novembre 2021

Bollettino Covid 5 novembre 2021.



Nel riminese si registrano 49 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2 42 sintomatici e 7 asintomatici. In settimana finora 159 casi, media 32 al giorno (in leggero calo per ora, rispetto alla settimana precedente, che era di 35). Rimangono due i ricoveri in terapia intensiva e non si registrano decessi.



Quattro invece i decessi in regione: due nel cesenate (un 74enne e una 87enne), due nel bolognese (due uomini di 73 e 93 anni). Continuano a crescere i ricoveri in terapia intensiva, ora 40 (+2). Crescono anche nei reparti Covid, +6, totale 302. Sale anche la curva del contagio: 618 nuovi casi su un totale di 28.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 2,2%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 111 nuovi casi e Modena con 99; seguono Cesena (68), Ravenna (64) e Imola (53); poi Rimini (49), Forlì (47), Reggio Emilia (44), Ferrara (37), Piacenza (24); infine Parma con 22 nuovi casi.