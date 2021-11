Rimini, ancora posti disponibili in due scuole dell'infanzia private

Attualità

Rimini

| 15:07 - 05 Novembre 2021

Il vicesindaco di Rimini Chiara Bellini in visita ad un asilo.



Posti ancora disponibili in alcune delle scuole per l’infanzia nella fascia 3 - 6 anni del sistema pubblico privato riminese. Nello specifico, si tratta delle scuole materne statali

"Marebello" (Via Regina Margherita 4 Tel. 0541 370357) e "Gambalunga" (via A.Gambalunga 106 tel. 0541 782375). Per quanto riguarda le paritarie è invece disponibile la lista, con relativi contatti, sul sito del comune di Rimini.



Sia per le scuole statali, sia per le paritarie, le famiglie interessate possono contattare direttamente le scuole, attraverso i contatti evidenziati, per avere informazioni. "Grazie alla triangolazione tra Stato, Comune e scuole paritarie è dunque possibile coprire sostanzialmente il totale della domanda educativa per la fascia 3-6 anni sul nostro territorio. Una collaborazione frutto di precisi accordi che prevedono, nei fatti, una integrazione che va dal sistema di pagamento, alle condizioni economiche per l’applicazione della retta, al matching centralizzato di accoglienza delle iscrizioni", spiega l'amministrazione comunale, che evidenzia anche l'applicazione di "tariffe differenziate per famiglie in condizioni di disagio economica, condivisione e razionalizzazione della piattaforma informatica per le iscrizioni, garanzia alle famiglie di libertà di scelta, assistenza per l'integrazione scolastica".