Rimini, evade dai domiciliari e va a spasso in bicicletta: arrestato

| 14:58 - 05 Novembre 2021

Ieri sera (giovedì 4 novembre) un 28enne italiano è stato arrestato dalla Polizia a Rimini, per le ipotesi di reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Viserba, è stato sorpreso mentre rincasava in bicicletta in fretta e furia, dopo essere stato segnalato per le strade del borgo San Giuliano. Ha abbandonato la bici proseguendo la corsa a piedi, provando a chiudersi in casa. Gli agenti lo hanno fermato e a quel punto ha cercato di resistere loro, minacciandoli. Il 28enne era ai domiciliari a seguito di una sentenza emessa del Tribunale di Rimini nel settembre 2020, a seguito del suo arresto per furto, danneggiamento e resistenza.